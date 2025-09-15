El ejecutivo español activa ayudas para jóvenes de 30.000 euros de alquiler con opción a compra

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente español, Pedro Sánchez, ha anunciado que su ejecutivo activará tres nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes: Una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de cerca de 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y acaben adquiriéndola; la activación del seguro de impago de rentas para jóvenes anunciado en enero, y nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

También ha apuntado que este mismo lunes enviará a todas las comunidades una «propuesta formalizada» donde se compromete a «triplicar» las transferencias para hacer política de vivienda «a todos los gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo mismo».

El programa de ayuda para el alquiler con opción a compra de viviendas con protección permanente ofrecerá una subvención de casi 30.000 euros destinada al pago del alquiler antes de la compra. Estos importes se descontarán del precio futuro de compraventa, de manera que los pagos realizados como alquiler se considerarán un adelanto para adquirir la propiedad. Según el gobierno español, eso permitirá que los jóvenes que se acojan puedan ahorrar mientras viven de alquiler.

Además, como se trata de vivienda protegida con carácter permanente, el precio de venta está fijado y no puede establecerlo libremente el vendedor. Eso garantiza que, si en el futuro se quiere vender la vivienda, se haga a un precio regulado y a una persona que cumpla los mismos requisitos que el propietario anterior. Esta normativa, según el ejecutivo, protege los recursos públicos invertidos en vivienda y evita su especulación, manteniendo la accesibilidad a largo plazo.

La subvención para la compra en municipios de 10.000 habitantes o menos puede llegar a 10.800 euros, hasta un máximo del 20% del coste de la adquisición.

El seguro de impago de rentas para jóvenes, ya anunciado en enero, cubre hasta un máximo del 50% de los ingresos netos de la unidad familiar y facilita el acceso a la vivienda de los jóvenes mientras protege a los propietarios ante posibles impagos.