Sánchez anuncia la revocación de 53.000 pisos turísticos e Illa dice que más de 7.700 están en Cataluña

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado la revocación de 53.000 pisos turísticos «irregulares» del registro único de alquileres temporales.

«A partir de este lunes exigiremos en las plataformas la eliminación de 53.000 pisos turísticos para no cumplir con la normativa. Y así pasarán a ser de alquiler permanente para la gente joven y familias de este país», ha avanzado este domingo Sánchez en un mitin a Málaga.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la noticia y ha precisado que más de 7.700 de estos pisos están en Cataluña. «Con este importante anuncio del presidente Sánchez, en Cataluña 7.729 viviendas dejarán de ser pisos turísticos para ser viviendas para los ciudadanos y ciudadanas», ha señalado Illa.

«Así es como se lucha contra los abusos y como se protege el derecho a una vivienda digna y asequible», ha remachado al presidente de la Generalitat en un mensaje en X.