Aprueban el anteproyecto de ley que prohíbe fumar en terrazas y estaciones de transporte

El gobierno español ha aprobado este martes el anteproyecto de ley antitabaco que amplía los lugares donde se prohíbe fumar, prohíbe el consumo de tabaco a menores y limita la publicidad de productos relacionados. La ley amplía la lista de entornos exteriores en los que no se podrá fumar e incluye las terrazas de bares, lugares donde se hagan espectáculos públicos, instalaciones deportivas, parques infantiles o estaciones de transporte, entre otros.

También se prohíbe el consumo de tabaco a menores, que se suma así a la ya prohibida venta o entrega, y toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco en cualquier medio de comunicación, incluido el ámbito digital. Aparte del tabaco convencional, las medidas del anteproyecto de ley también se aplican a cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotinas para uso oral, productos con base con hierbas y dispositivos para el consumo de productos calentados.

Con respecto a los espacios en los que no se podrá fumar, tanto interior como exteriores al aire libre, se incluyen exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales; parques infantiles y zonas culturales o deportivas; terrazas de bares, estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre; y vehículos de transporte con conductor.

La norma incluye la obligación de indicar que en estos entornos está prohibido fumar. También se prohíbe la venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por el impacto ambiental como su accesibilidad entre los jóvenes.