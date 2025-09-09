Sociedad
Aprueban el anteproyecto de ley que prohíbe fumar en terrazas y estaciones de transporte
La norma prohíbe el consumo de tabaco a menores y amplía las restricciones en la publicidad
El gobierno español ha aprobado este martes el anteproyecto de ley antitabaco que amplía los lugares donde se prohíbe fumar, prohíbe el consumo de tabaco a menores y limita la publicidad de productos relacionados. La ley amplía la lista de entornos exteriores en los que no se podrá fumar e incluye las terrazas de bares, lugares donde se hagan espectáculos públicos, instalaciones deportivas, parques infantiles o estaciones de transporte, entre otros.
También se prohíbe el consumo de tabaco a menores, que se suma así a la ya prohibida venta o entrega, y toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco en cualquier medio de comunicación, incluido el ámbito digital. Aparte del tabaco convencional, las medidas del anteproyecto de ley también se aplican a cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotinas para uso oral, productos con base con hierbas y dispositivos para el consumo de productos calentados.
Con respecto a los espacios en los que no se podrá fumar, tanto interior como exteriores al aire libre, se incluyen exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales; parques infantiles y zonas culturales o deportivas; terrazas de bares, estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre; y vehículos de transporte con conductor.
La norma incluye la obligación de indicar que en estos entornos está prohibido fumar. También se prohíbe la venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por el impacto ambiental como su accesibilidad entre los jóvenes.