Una cuarta parte de los jóvenes de 15 años de la península Ibérica tienen dificultades extremas para leer

Una cuarta parte de los jóvenes de 15 años de la península Ibérica tienen dificultades extremas por leer. Son datos del último informe Pisa que se han puesto sobre la mesa durante la inauguración del X Forum Edita, que se celebra desde hoy y hasta el 10 de septiembre en Barcelona.

El exministro de Educación y Ciencia de Portugal Nuno Crato ha abierto el acontecimiento con la ponencia 'Educación y lectura'. En opinión de Crato, la «culpa» de esta situación es de «las políticas educativas que sustituyen la enseñanza y la exigencia por la facilidad y el divertimiento».

Una treintena de especialistas internacionales de diferentes ámbitos del mundo del libro participarán a las 16 ponencias, debates y mesas redondas que tendrán lugar durante el certamen.

La ponencia inaugural ha tenido lugar en el Salón de Cien del Ayuntamiento de Barcelona, y Crato, durante el mandato del cual, del 2011 en el 2015, Portugal subió 44 puntos al test Pisa, ha hecho una apuesta clara por los manuales educativos como «pieza esencial» del sistema de enseñanza. «Leer un libro de texto es un ejercicio, y un ejercicio intenso para nuestra mente», ha asegurado.

«Tenemos que enseñar a los jóvenes a leer, y a leer bien, a fin de que sepan y tengan curiosidad por saber más». Y ha planteado su preocupación, y la de muchos otros prescriptores y expertos del mundo educativo, por el abandono de la lectura por parte de muchos jóvenes. Crato ha considerado muy importante despertar el gusto por la lectura.

El exministro portugués también ha criticado la corriente educativa que desprecia el libro de texto y que tilda a los profesores que utilizan de «perezosos, incapaces o poco creativos», y lo ha hecho todo considerando que, si no se utiliza esta herramienta, «los profesores pierden el tiempo preparando fotocopias y otros documentos dispersos que no pasan por ningún filtro y que no dan apoyo al aprendizaje estructurado tanto como sería posible».

Por todo ello Crato ha considerado que los libros de texto tienen que introducirse «de forma sistemática y enérgica» y ha opinado que esta herramienta tendría que estar presente «a lo largo de toda la escolarización. E incluso después».