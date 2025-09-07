Diari Més

El PP da por hecho que Sánchez se reunirá con Puigdemont

Bendodo afirma que el líder del PSOE es uno «mal» presidente español porque ataca a los jueces

Imagen de archivo del vicesecretario de Coordinación de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, en una atención a los medios

Imagen de archivo del vicesecretario de Coordinación de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, en una atención a los mediosACN

ACN

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dado por hecho que el presidente español, Pedro Sánchez, se reunirá con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En una atención a los medios este domingo desde Benalmádena (Andalucía), Bendodo ha afirmado que Sánchez está pendiente de cerrar fecha con el fotógrafo para reunirse con Puigdemont

Asimismo, el dirigente del PP ha afirmado que Sánchez es uno «mal» presidente español porque «se dedica a atacar a los jueces». Bendodo ha comparado este hecho con la dimisión de la vice primera ministra británica, Angela Rayner, que terminó por un caso sobre sus impuestos.

