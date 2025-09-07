Política
El PP da por hecho que Sánchez se reunirá con Puigdemont
Bendodo afirma que el líder del PSOE es uno «mal» presidente español porque ataca a los jueces
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dado por hecho que el presidente español, Pedro Sánchez, se reunirá con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
En una atención a los medios este domingo desde Benalmádena (Andalucía), Bendodo ha afirmado que Sánchez está pendiente de cerrar fecha con el fotógrafo para reunirse con Puigdemont.
Asimismo, el dirigente del PP ha afirmado que Sánchez es uno «mal» presidente español porque «se dedica a atacar a los jueces». Bendodo ha comparado este hecho con la dimisión de la vice primera ministra británica, Angela Rayner, que terminó por un caso sobre sus impuestos.