El gobierno declara la fase de preemergencia ante los numerosos incendios activos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El gobierno español ha declarado la fase de preemergencia en situación operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias «ante los numerosos incendios que están activos» por todo el territorio estatal, según han confirmado el presidente español, Pedro Sánchez, y el ministerio del Interior.

«Estamos en riesgo extremo de incendios forestales, mucha precaución,» ha dicho Sánchez, ante los fuegos que golpean Castilla y León, Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, entre otros, y que ya han provocado la muerte de un hombre en Tres Cantos (Madrid).

En Cataluña, el plan Alfa está activo en nivel 3, de 4, por peligro «muy alto» de incendio forestal en 88 municipios de Poniente, Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. Con la declaración de la situación operativa 1 en el Estado, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha iniciado una comunicación reforzada con los centros de emergencias de las comunidades autónomas afectadas por los fuegos.

Esta fase no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico ni afecta a las competencias de las comunidades.