El PSOE acusa a Feijóo de hacer un «volantazo» hacia la extrema derecha con la polémica en Jumella

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer «un volantazo» hacia la extrema derecha con la polémica en la localidad murciana de Jumella.

Mínguez ha calificado de «tufo racista» la moción de PP y Vox que prohíbe actos religiosos en instalaciones deportivas, afectando principalmente las dos principales festividades del calendario musulmán como son la Fiesta del Cordero y el inicio del Ramadán.

«Es un ejemplo más de los muchos que hacen poco a poco a toda la geografía española. Lejos de acercar el PP al centro, Feijóo hace un volantazo hacia la ultraderecha», ha lanzado la portavoz del PSOE, que reprocha al líder popular que quiera «seducir» a los votantes de Vox para llegar al poder.

«Le es igual institucionalizar el racismo, la islamofobia y la xenofobia», ha acusado Mínguez. «Desde el PSOE le queremos decir claramente a Feijóo que, o se está con la confrontación o con la convivencia, o con la defensa de los derechos y las libertades o con los discursos racistas de señalamiento y de odio», ha reflexionado en voz alta la portavoz del PSOE, que apunta que estarán «atentos» a los posicionamientos de los populares.

«Lucharemos contra las campañas de odio. Tenemos un instrumento contra estos discursos que es la Constitución», ha avisado Mínguez. «El PP está blanqueando cada vez más y en toda la geografía española este discurso del señalamiento y del odio. Y todo a cambio de unos votos», ha concluido a la portavoz del PSOE.