Ayuso replica a Illa que la Comunidad de Madrid aporta «el 70% de la caja común»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha replicado este domingo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegurando que su autonomía «aporta el 80% de su recaudación, el 70% de la caja común». En una entrevista en el periódico ‘Ara’, Illa ha pedido «poner freno» a la «competencia desleal» y el «dumping fiscal» de Madrid.

En un mensaje en su cuenta de X, Ayuso ha asegurado que baja los impuestos «sólo con el margen regional, mientras la Generalitat fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles».

En la entrevista, Illa ha cargado contra la Comunidad de Madrid, a quien ha acusado de hacer una «acumulación insolidaria» de recursos con rebajas fiscales «que alteran la competencia entre territorios, que se suman a un efecto de capitalidad que ya los favorece y que distorsiona la realidad económica».

También ha dicho que los madrileños «acumulan, acumulan, acumulan, generan mucha prosperidad», pero no la comparten con el resto de territorios.