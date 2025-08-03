Política
Ayuso replica a Illa que la Comunidad de Madrid aporta «el 70% de la caja común»
La presidenta madrileña acusa al Govern de «freír a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha replicado este domingo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegurando que su autonomía «aporta el 80% de su recaudación, el 70% de la caja común». En una entrevista en el periódico ‘Ara’, Illa ha pedido «poner freno» a la «competencia desleal» y el «dumping fiscal» de Madrid.
En un mensaje en su cuenta de X, Ayuso ha asegurado que baja los impuestos «sólo con el margen regional, mientras la Generalitat fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles».
En la entrevista, Illa ha cargado contra la Comunidad de Madrid, a quien ha acusado de hacer una «acumulación insolidaria» de recursos con rebajas fiscales «que alteran la competencia entre territorios, que se suman a un efecto de capitalidad que ya los favorece y que distorsiona la realidad económica».
También ha dicho que los madrileños «acumulan, acumulan, acumulan, generan mucha prosperidad», pero no la comparten con el resto de territorios.