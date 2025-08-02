El PP carga contra Sánchez y Morant: «En el gobierno nadie respeta las instituciones ni la democracia»

Imagen de archivo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Dolors Montserrat, Miguel Tellado, Cuca Gamarra e Isabel Díaz Ayuso, en el congreso de los populares en MadridJavier Barbancho

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha cargado contra el gobierno de Sánchez y contra la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, para defender al comisionado para la dana. «Escuchando Morant aplaudir al presunto falsificador de títulos, nos queda claro que en el gobierno de Sánchez no hay nadie que respete las instituciones ni la democracia», ha señalado de los Santos desde Madrid.

«Si alguna cosa representa el ejecutivo y el Partido Socialista es la corrupción. Sus dos hombres fuertes están uno en la prisión y el otro sin poder salir de España», ha continuado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, que ha reclamado al presidente español que haga caso a 'The Economist' y convoque elecciones anticipadas.

«Empieza agosto y 'The Economist' reclama a Sánchez que dé un paso al lado o que dimita de sus responsabilidades», ha recordado de los Santos. «Hace menos de una semana, el mismo Sánchez utilizaba esta cabecera inglesa para poner de manifiesto sus grandes éxitos en materia económica», ha puesto sobre la mesa al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP.

«Pues bien, si le servía hace una semana para sacar pecho, ahora también nos sirve a nosotros para exigir una vez más que dé un paso al lado y que devuelva la palabra a los españoles», ha lanzado de los Santos. «España tiene que volver de una vez al camino de la normalidad», ha insistido el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, en que también ha negado las acusaciones de «racismo» del PSOE sobre los menores migrantes.

«No hay nada más racista que un gobierno dé por bueno que dos comunidades autónomas, como Cataluña y Euskadi, no formen parte del reparto de menores no acompañados», ha concluido de los Santos.