El gobierno español aprueba la ampliación del permiso de nacimiento y curso en tres semanas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley por el cual se amplía el permiso de nacimiento y cuida en tres semanas, dos de las cuales flexibles hasta que el menor cumpla ocho años. Según ha destacado el gobierno español, este paso completa íntegramente la transposición del permiso parental retribuido previsto por Bruselas.

De hecho, resaltan que va más allá y se compromete a extender hasta las veinte semanas la duración global de este tipo de permisos durante la presente legislatura. Tal como apunta el Ministerio de Trabajo, la ampliación hasta diecinueve semanas del permiso de nacimiento en España supera la recomendación del OIT y permite que el país se alinee con los estados europeos con permisos de maternidad más largos y flexibles.