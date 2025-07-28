El PSOE y Sumar llegan a un acuerdo para ampliar los permisos retribuidos por nacimiento y paternidad

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El PSOE y Sumar han llegado este lunes a un acuerdo para ampliar los permisos retribuidos por nacimiento y paternidad. Según han informado fuentes de la formación de Yolanda Díaz, la iniciativa prevé una semana más de permiso hasta que el menor haga 12 meses (de las 16 actuales hasta las 17), dos semanas más de permisos retribuidos al 100% para el cuidado hasta los 8 años y 32 semanas de permisos por nacimiento y cuidado para familias monoparentales.

«Es absolutamente fundamental que este acuerdo se haga efectivo en el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de julio, para evitar la multa que la Unión Europea impondrá a España a partir del 1 de agosto», detallan desde el espacio de Yolanda Díaz.

En estas medidas, apunta Sumar, se suma el «compromiso político» de incrementar una semana más de permiso por nacimiento hasta completar un total de 20, entre permisos parentales y de nacimiento clásicos.

Tal como resaltan los de Yolanda Díaz, con la aprobación del decreto las personas trabajadoras tendrán derecho a diecinueve semanas de permiso por nacimiento y cuidado, dos de las cuales serán parentales hasta los ocho años, retribuidas al 100%. Estas se sumarán a las 8 semanas no retribuidas que actualmente reconoce el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores y a la posibilidad de acumular el permiso por lactancia, que ya fue reconocido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social como un derecho de las personas trabajadoras en el RDL 2/2024.

«No hay ningún motivo para no aprobar el Real decreto ley inmediatamente, ya que el acuerdo ya se ha alcanzado. Sumar es la garantía de que este gobierno avanza en derechos y cumple los acuerdos. Seguiremos trabajando para intensificar la agenda social del gobierno y para dotar de fuerza y sentido esta legislatura», agregan.

Según ha remarcado la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, este lunes, el acuerdo cerrado con el PSOE es una «buena noticia» que desbloquea una medida que mejora las condiciones de los padres y las madres de España. «Queremos que se apruebe ahora, no por capricho, sino porque sería una gran irresponsabilidad lanzar 40.000 euros diarios de dinero público en lugar de hacerlo. No hay razones políticas que lo justifiquen», ha explicado a Telecinco.