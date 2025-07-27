Moreno Bonilla prevé formar una «alianza» contra la financiación singular catalana

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

«Habrá alianza contra el cupo independentista catalán, sintonizo con Page y Barbón». El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla (PP), prevé formar una «alianza» con los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Asturias, Adrián Barbón -los dos del PSOE- contra la financiación singular catalana.

En una entrevista que publica este domingo 'El Mundo', Moreno defensa que Cataluña merece un mejor sistema de financiación, pero que no vaya «en contra» del resto de autonomías. Asimismo, el presidente andaluz ha calificado de «sin sentido, burrada y huido adelante» el hecho de que el gobierno español afirme que Andalucía también puede aspirar a la misma financiación singular que se ha negociado para Cataluña.

Moreno Bonilla, que no quiere hablar de «frentes», ha relatado que ya ha hablado con Page y Barbón. De hecho, el presidente andaluz coincidirá con el presidente de Castilla-La Mancha en una conferencia en Cantabria, al inicio del curso que viene, después del verano, junto con el presidente de Galicia, Alfonso Rueda (PP). Moreno quiere tejer «un acuerdo y una alianza» para que el modelo de financiación autonómica sea «razonable para todo el mundo».

El presidente andaluz ha añadido que hace falta que no se rompa ni la caja única de España ni el principio de solidaridad. «No estoy en contra que Cataluña tenga una mejor financiación. Para nada. Es merecedora. Pero no en contra del resto de autonomías», ha argumentado Moreno, que ha reiterado la «sintonía» que tiene con Page y Barbón.

Iniciativa en Asturias

El presidente andaluz también ha explicado que aprovecharán la iniciativa de los socialistas aprobada en Asturias sobre la financiación para traerla a Andalucía. Moreno Bonilla quiere saber si el PSOE andaluz aprueba lo que los socialistas asturianos han propuesto. El presidente andaluz se ha referido así a la votación a la Junta General de Asturias, sede parlamentaria del Principado, que el lunes rechazó el «cupo catalán».

Los diputados de PSOE, PP, Convocatoria miedo Asturias, IU-Más País-IAS, Foro Asturias y el exrepresentante de Podemos aprobaron una iniciativa que instaba al gobierno asturiano a «rechazar la ruptura del régimen común de financiación y cualquier modelo que privilegio unas autonomías en detrimento de otros». Barbón, presidente socialista asturiano, votó a favor.

En otro ámbito, Moreno Bonilla ha subrayado que no tendría ningún problema con hacer coincidir las próximas elecciones andaluzas con unos eventuales comicios avanzados en las cortes españolas.

Azcón no ve clara la alianza

Por su parte, el presidente de Aragón, el también popular Jorge Azcón, no ve clara la alianza de varias autonomías contra la nueva financiación catalana. En una entrevista en 'La Razón', Azcón ha constatado que precisamente Moreno Bonilla ya ha intentado esta estrategia, pero que «no tuvo mucha suerte».

De hecho, el presidente autonómico del PP ha insistido en que su homólogo andaluz ya recibió a uno 'no' tanto de parte de Page como de Barbón: «Dicen una cosa, pero cuando llega el momento defienden el contrario», ha lamentado.

« Illa es preso de ERC »

Por otra parte, Moreno Bonilla ha subrayado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «es preso de ERC», y ha pronosticado que eso «le pasará factura». Ahora bien, el dirigente del PP ha afirmado que Illa tiene una «actitud más correcta» con el Estatuto, la Constitución y las instituciones del Estado y la Monarquía que otros presidentes como Carles Puigdemont o Quim Torra.

«Illa busca una política transversal que le permita contar con el apoyo de una mayoría social más amplia, y eso le permite un nivel de distensión interesante», ha reflexionado.

«Vergüenza» para Montoro

Finalmente, Moreno Bonilla ha dicho que sería una «vergüenza» para Cristóbal Montoro y para el PP que se demostraran los indicios sobre presunto soborno, fraude, tráfico de influencias y blanqueo. El presidente andaluz ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será «muy contundente internamiento» contra la corrupción.