El Parlament trabaja para aprobar la ley de memoria democrática antes de finales de año

Un asistente al acto de conmemoración del inicio de la Batalla del Ebro, con la bandera republicana.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Parlamento trabaja para aprobar la ley de memoria democrática antes de finales de año. Así lo ha avanzado el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, en el acto de este viernes en la Cota 705 de la Sierra de Pàndols, en la conmemoración del inicio de la Batalla del Ebro hace 87 años.

«Si lo tuviéramos que reducir a un simple objetivo, diría que la ley persigue que las generaciones jóvenes sepan que la democracia tiene un precio y la paz un valor infinito, que la conciliación, la reconciliación y el esfuerzo por el diálogo siempre vale la pena», ha dicho.

Una premisa que también han afianzado familiares de la Lleva del Biberó, que han homenajeado su legado delante de jóvenes que han participado en los campos de trabajo de memoria en Caseres y el Pinell de Brai.