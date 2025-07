Feijóo, en el congreso del PP: «No me lo consintáis, si hago lo que hace Sánchez, echadme del partido»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este sábado en las bases y los dirigentes de su partido que él nunca hará los errores que ha cometido Pedro Sánchez al frente del PSOE y el gobierno español. «Yo no soy ni seré como él, y quiero un partido que tampoco se me lo permita. No me lo consintáis. Si hago lo que hace él, echadme del partido. No consintáis la degradación de un partido de Estado», ha exclamado durante el discurso previo a su reelección como cabeza de filas de los populares. Por otra parte, se ha marcado como objetivo llegar a los diez millones de votos a través de un programa político «de centro y reformista». Todo, ha añadido, sin negociar nunca con «la unión de los españoles» y respetando la «diversidad» que tiene el Estado.

Yo no soy ni seré nunca fundamentalista. Defiendo la centralidad porque no se renuncia, sino compromiso con la mayoría, y es también una aspiración de la cual no desiste. ¿Sabeo cuál? Volver a ser un partido de diez millones de votantes. Este es el objetivo», ha destacado. A las últimas elecciones generales, el PP tuvo ocho millones de votos, el PSOE siete, Vox tres y Sumó tres.

A pesar de marcarse esta meta electoral, Feijóo ha insistido en que el objetivo tiene que ser gobernar y conseguir un «futuro digno» para España. «No estoy aquí para esperar turno», ha resaltado antes de decir que él no desperdiciará «la fuerza de las urnas» para garantizar «un cambio de cuajo en España». En una mención velada a Vox, Feijóo ha apuntado que el PP que él defensa tiene que ser «libre» para decidir sus políticas y prioridades.

«No seremos nunca el partido que nuestros adversarios quieren que seamos, seremos el partido que necesita este país, libre para defender sus principios y la gente, y decir ‘sí’ cuándo es ‘sí’ y ‘no’ cuando es ‘no’», ha proclamado. Por otra parte, ha manifestado que si él gobierna, España «no estará nunca en venta». En clave electoral y de pactos, Feijóo también ha puesto énfasis en la unidad territorial, aseverando que el PP es el único partido que «no negocia ni negociará» con este elemento.

«No es un trámite»

En un momento político marcado por la crisis que ha causado el ‘caso Cerdán’ al PSOE, Feijóo ha resaltado que el PP no ha convocado un congreso en clave interna, sino pensando en España. «No es un trámite, es una respuesta nacional a la decadencia, la división y la fatiga política que sienten millones de españoles,» ha remarcado prometiendo que el PP tiene que ofrecer «luz al final de esta oscuridad». «Hoy mi compromiso es reconstruir nuestro país, este es el compromiso del 21.º congreso del PP», ha aseverado.

Según Feijóo, la próxima legislatura se tiene que dedicar a acabar los «atropellos» del gobierno del PSOE y a hacer «reformas» para que todo no se vuelva a repetir. «Es una doble tarea: detener el deterioro de las instituciones y la democracia, y garantizar, con las leyes que hagan falta, que ningún presidente pueda volver a deteriorar las instituciones y la democracia», ha expuesto.

«Manual de decencia»

En su intervención ante los compromisarios del PP, Feijóo también ha expuesto diez compromisos, un decálogo que ha descrito como un «manual de decencia». En primer lugar, el dirigente ha situado la defensa de la «nación» y de España como proyecto «común». También ha mencionado la defensa de los «valores», la democracia, la igualdad, la justicia («España no es una finca»), la dignidad, el interés general, el recuerdo a las víctimas de terrorismo de ETA (entre los que ha mencionado las víctimas del Hipercor de Barcelona o el exministro socialista Ernest Lluch) y la «centralidad».

Según ha agregado Feijóo en un discurso donde ha saludado uno por uno a los barones territoriales del PP, defender la centralidad política no supone apostar por la «indefinición». De hecho, ha reivindicado un «centro reformista» que haga de «casa común» de las ideologías de «la democracia cristiana, el liberalismo y el conservadurismo», en línea con lo que hizo el expresidente José María Aznar con la refundación del PP.