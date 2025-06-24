La nueva ley antitabaco impedirá utilizar vapeadores en los espacios donde no podrá fumar

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha adelantado este martes que la futura Ley antitabaco que impulsa su ejecutivo impedirá que se usen vapeadores en los mismos espacios donde estará prohibido fumar como, por ejemplo, las terrazas de bares y restaurantes, paradas de autobús, vehículos de uso laboral, instalaciones escolares, universitarias o piscinas colectivas. «Los espacios libres de humo incluirán el tabaco convencional, los vapeadores y el tabaco calentado», ha dicho a la comisión de Sanidad de la cámara baja. Según García, «no hay ninguna evidencia científica que acredite que el uso de dispositivos alternativos en el tabaco convencional reduzca la adicción al tabaquismo», y sea lo que sea que se inhala, «sigue siendo nocivo».

Por eso, según García, la nueva ley «equiparará la regulación de los cigarrillos electrónicos en el tabaco tradicional». El objetivo, ha añadido a la ministra, es «cerrar una de las lagunas que la industria ha aprovechado para captar nuevos consumidores». «El 2030 y 2040 queremos llegar a una generación libre de humos», ha dicho.

Además, según García, el Ministerio también trabaja en una regulación sobre los gustos «tóxicos» de los vapeadores. Ha puesto como ejemplo el gusto de menta. Considera que el uso de este tipo de gustos responde a «una estrategia para atraer consumidores jóvenes».

La nueva ley se someterá a audiencia pública en las próximas semanas antes de volver al Consejo de Ministros y desembarcar en el Congreso de los Diputados este mismo 2025.