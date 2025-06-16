Sánchez nombra un equipo interino para asumir las tareas de Cerdán al PSOE hasta el comité federal de julio

El presidente del gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside este lunes la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal en la sede Ferraz.ACN

El presidente del gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha nombrado este lunes un equipo interino que asumirá las tareas del exsecretario de organización Santos Cerdán hasta el próximo comité federal del 5 de julio. Así han informado fuentes socialistas, que señalan que las funciones serán asumidas por la presidenta del partido, Cristina Narbona; la gerente, Ana María Feutes; la diputada del PSC Montse Mínguez, y el secretario de Acción Democrática y Transparencia, Borja Cabezón.

En este comité federal está previsto que presenten «medidas de control y regeneración», y contarán con el apoyo de la Fundación Avanza. La ejecutiva federal también ha aprobado la expulsión de José Luis Ábalos como militante.

Después de la ejecutiva federal de este lunes en Ferraz, el presidente del gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, comparecerá ante los medios de comunicación. Según ha adelantado el ministro Ángel Víctor Torres, Sánchez hará «anuncios importantes de remodelación» en la formación, después de la caída del exsecretario de organización Santos Cerdán por presunta corrupción.