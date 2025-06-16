Sánchez anuncia que comparecerá en el Congreso e impulsará una comisión de investigación sobre el caso Koldo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Koldo y las derivadas ligadas al hasta ahora secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Después de reunirse con la cúpula del partido, el presidente ha añadido que el PSOE impulsará una comisión de investigación sobre este tema en la cámara baja.

En una rueda de prensa en la sede de Ferraz, ha cerrado nuevamente la puerta a un adelanto electoral y ha insistido en que el PSOE es una "organización limpia". Sin embargo, ha retado al PP y a Vox -a los que ha acusado de tener casos de corrupción o financiación irregular- a presentar una moción de censura y ha dicho que su deber es "proteger" el gobierno "progresista".