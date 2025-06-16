Diari Més

Política

Sánchez anuncia que comparecerá en el Congreso e impulsará una comisión de investigación sobre el caso Koldo

Presiona PP y Vox para que presenten una moción de censura y descarta elecciones para "proteger" al gobierno "progresista"

El presidente del gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside este lunes la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal en la sede Ferraz.

El presidente del gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside este lunes la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal en la sede Ferraz.

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Koldo y las derivadas ligadas al hasta ahora secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Después de reunirse con la cúpula del partido, el presidente ha añadido que el PSOE impulsará una comisión de investigación sobre este tema en la cámara baja.

En una rueda de prensa en la sede de Ferraz, ha cerrado nuevamente la puerta a un adelanto electoral y ha insistido en que el PSOE es una "organización limpia". Sin embargo, ha retado al PP y a Vox -a los que ha acusado de tener casos de corrupción o financiación irregular- a presentar una moción de censura y ha dicho que su deber es "proteger" el gobierno "progresista".

tracking