Pedro Sánchez asistirá el miércoles a la sesión de control al gobierno español

Imagen de archivo del presidente español, Pedro Sánchez, durante una comparecencia a la MoncloaPool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, asistirá este miércoles a la sesión de control al gobierno español en el Congreso después de una semana convulsa para el PSOE, con el escándalo del informe de la UCO y la dimisión del hasta ahora secretario de organización del partido, Santos Cerdán.

Sánchez lo ha comunicado a los grupos parlamentarios a través de un escrito en la mesa, según ha adelantado Eldiario.es y ha confirmado la ACN. Previsiblemente, será Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Gabriel Rufián los que formularán preguntas al cabo del ejecutivo.

La decisión llega la misma semana en que el presidente se reunirá con los socios de investidura para valorar los apoyos que tiene.