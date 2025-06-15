Montero dice que «sobran las razones» para que el gobierno de Sánchez agote la legislatura

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La vicepresidenta del gobierno español, María Jesús Montero, ha defendido este domingo que el ejecutivo de Pedro Sánchez agote la legislatura, después del estallido del caso de presunta corrupción del ya exsecretario de organización del POSE, Santos Cerdán.

Montero sostiene que ninguna organización puede garantizar que alguien «se desvíe de la norma», y que «lo que mide la calidad democrática es la reacción» que ha tenido su partido. Montero ha defendido que el PSOE ha actuado «con contundencia, claridad y apartando» Cerdán de todos sus cargos ante los «indicios» de corrupción que apuntan los audios conocidos en el informe de la UCO. Montero ha admitido que se ha sentido «profundamente traicionada, dolida e indignada» con el todavía diputado de la formación.

Desde de Écija (Sevilla), la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno español ha defendido la actuación de su partido y la del presidente del ejecutivo en primera persona delante del informe del UCO, que implica el hasta ahora secretario de organización y diputado socialista Santos Cerdán.

Maria Jesús Montero ha insistido en que el gobierno no sabía nada de la participación de Cerdán en la trama donde también están implicados el exministro José Luís Ábalos y su mano derecha, Koldo García, y ha defendido que ante los «indicios» el partido ha actuado con «absoluta contundencia, transparencia» y celeridad para apartarlo de todos sus cargos.

Más allá, Montero ha dicho que la «perplejidad» que está experimentando el partido ante estas informaciones es una «evidencia» que en el estado español «no existe una policía patriótica que filtre información en el gobierno antes de que se resuelva a los tribunales».

«Reacción» ante los indicios

En el mismo sentido, Montero se ha defendido de los ataques del primer partido de la oposición a que piden un adelanto electoral, y ha argumentado que «sobran los motivos» para agotar la legislatura y continuar con las políticas desplegadas por el gobierno de Sánchez.

Además, la vicepresidenta primera ha lanzado al PP que «no se trata de entrar en el ‘tú más’, sino de contrastar como actúan unos y otros» ante presuntos casos de corrupción, y sobre todo de casos probados. «Todavía no he escuchado ni una sola palabra sobre los casos que asedian su partido», ha dicho, haciendo alusión tanto al presidente popular Alberto Núñez Fijóo, como al presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), por casos que afectan cargos públicos de esta formación en Estepona y Marbella, o la investigación en curso por los contratos sanitarios de la Junta.

«Repugnancia» y decepción

María Jesús Montero ha enviado «calor» a una militancia socialista «impactada, dolida y triste» ante los últimos acontecimientos, y ha denunciado los «ataques» a casas del pueblo del partido. En el terreno personal, la vicepresidenta primera ha reconocido que se siente «profundamente traicionada, dolida e indignada» con Santos Cerdán, y lo ha desmarcado de la «trayectoria política impecable» del partido socialista. «La lectura del informe provoca repugnancia y rechazo», ha admitido.