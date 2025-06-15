Feijóo a Sánchez y el PSOE: «Lo sabían todo y lo han tapado todo; no tienen escapatoria»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que Pedro Sánchez, su gobierno y el mismo PSOE «no tienen escapatoria» después del informe de la UCO que implica al exsecretario del partido Santos Cerdán en una presunta trama de corrupción.

Feijóo, que ha vuelto a tildar de «mafia» a los socialistas, ha pedido «que confiesen, que paguen y que dimitan de una vez». El líder popular ha reclamado «una oportunidad para la política y para que se abra un tiempo por la decencia», y se ha comprometido a canalizar en las urnas el «cansancio general» y la «reacción cívica» ante los últimos acontecimientos. «Que se vayan preparando, porque España no se resignará», ha asegurado desde Andalucía.

A pesar de la beligerancia contra el gobierno de Sánchez y el PSOE, Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a no coger «caminos cortos» para resolver «el cansancio general» y la «reacción cívica sin precedentes» que, ha dicho, han desatado los audios incluidos en el informe de la Guardia Civil.

«Os entiendo, pero eso no va de desahogarse un día, sacar la rabia y volver a casa», ha dicho a los militantes reunidos en un acto celebrado en Málaga, con el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla en la primera fila. Y ha seguido: «Nuestro desfogue va más allá, va de echarlos, cambiar esta etapa recuperar las instituciones».

Defiende la honestidad política

En su discurso, ha reivindicado la «política honesta». «El político, o es honesto o es un ladrón (trincón), y se va a la calle. En el PP no habrá ninguno mientras yo sea presidente», ha afirmado. Además, el líder popular ha hecho bandera de haber ejercido como político durante 30 años sin que «nadie» de sus equipos haya sido nunca imputado por corrupción.

En este punto, el popular ha insistido en decir que «ni Sánchez, ni su partido, ni el gobierno, tienen escapatoria» esta vez porque «lo sabían todo». «(Sánchez) lo sabía aun, por lo tanto, se tiene que ir como cómplice; y si no lo sabía, se tiene que ir por mentiroso; miró hacia otro lado y ahora nos dice que no lo sabía», ha dicho del presidente del gobierno español.

Feijóo ha pedido al gobierno que «no estire más esta degradación y que no aplacen aquello que es inevitable». Según ha dicho, no tienen «salida posible, acosados por sus mentiras y su corrupción. Que confiesen, que paguen y que dimitan de una vez», ha remachado.

Sánchez , «cómplice y mentiroso»

Delante de militantes y simpatizantes, Alberto Núñez Feijóo «ha pedido una oportunidad a la política» para hacer que «que se abra un tiempo para la decencia», y ha pedido la confianza de los españoles para hacerlo.

El popular ha detallado que si gobierna evitará que «vuelva a pasar lo que ha pasado con Sánchez», «recuperando los valores y llevándolos al ordenamiento jurídico, y endureciendo el acceso a los cargos públicos y de confianza» para que «no se pongan en posiciones de responsabilidad a personajes salidos de una novela».