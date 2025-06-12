Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves en la sede de Ferraz para pedir «perdón» a la ciudadanía por las actividades del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de las cuales ha asegurado que no tenía ninguna información hasta esta mañana.

Sánchez ha asumido su responsabilidad porque «el PSOE y yo como secretario general del PSOE no tendríamos que haber confiado en él». Ha anunciado que a pesar de los informes favorables del Tribunal de Cuentas, ha ordenado una auditoría externa de las cuentas del partido, y ha adelantado que hará una «reestructuración en profundidad» de la Ejecutiva Federal del partido.

También ha descartado de manera tajante un adelanto electoral o llevar a cabo una crisis de gobierno. «No habrá convocatoria electoral hasta el 2027», ha dicho.

Sánchez ha comparecido después de la dimisión del hasta ahora número tres del partido en su primera rueda de prensa en un mes y medio. Ha abierto su intervención pidiendo «perdón» a los ciudadanos, y especialmente a los militantes y simpatizantes del PSOE. «Quiero pedir perdón porque hasta esta mañana estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán», ha dicho.

Y es que, según Sánchez, «a pesar de los rumores sobre las investigaciones, hasta ahora no existía ningún indicio de la participación» del número tres del partido en el 'caso Koldo', pero finalmente el informe del UCO que se ha conocido este jueves constata que los «indicios son muy graves».

Por eso, según Sánchez, esta tarde jueves ha pedido a Cerdán que dimitiera de sus cargos orgánicos al partido y renunciara al escaño en el Congreso. Según Sánchez, en la conversación que ha mantenido con Cerdán, este le ha reiterado su inocencia, pero a él le corresponde «adoptar decisiones».

«Lo conozco desde el 2014. Once años. He trabajado con él codo con codo», ha dicho, y «con independencia del recorrido judicial que pueda tener, los indicios que ha aportado la Guardia Civil para mí son una enorme decepción», ha dicho.

En este marco, ha afirmado que «como cualquier otra persona, tengo virtudes y muchos defectos», ha dicho, pero «me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en que confían millones de personas y del que dependen millones de personas se puede ver afectado por la conducta de unos pocos».

«No sabía absolutamente nada»

El presidente español se ha desmarcado de Cerdán y ha asegurado que «aunque pueda resultar sorprendente a los ciudadanos» no sabía «absolutamente nada» de sus actividades. «Este es un gobierno que respeta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, y han sido los medios los que han tenido conocimiento del informe antes que yo».

En este marco, ha afirmado que él asume la responsabilidad de actuar ante «la enorme decepción» de Cerdán, y por lo tanto ha actuado con «contundencia», colaborará con la justicia «como estamos haciendo desde el primer momento», y ha pedido perdón.

En todo caso ha recordado que «eso no va de una persona; nosotros estamos aquí para defender un proyecto político regenerador, de avances sociales y de transformación, y eso supera incluso las siglas del PSOE».

No habrá elecciones hasta el 2027

En el turno de preguntas, ha afirmado que, a pesar de las peticiones de la oposición, no tiene intención de convocar elecciones. «No habrá convocatoria electoral hasta el 2027, porque eso no va de mí, ni del PSOE, ni de los diputados de PSOE, sino de un proyecto que está haciendo cosas buenas para este país,» ha dicho. También ha descartado «absolutamente» una crisis a su ejecutivo, porque «eso no afecta al gobierno de España».

Víctima de un «acoso»

Sánchez ha afirmado que su formación es asediada por la derecha. «Este gobierno sufre de manera evidente un acoso por parte de la oposición sobre cuestiones que no tienen nada a ver con la realidad», ha dicho, y «cuando hay indicios el PSOE actúa». En todo caso, ha apuntado que «a diferencia» del gobierno del PP, su ejecutivo no persigue a los policías que investigan su corrupción.

Reestructuración de la ejecutiva

Sánchez ha apuntado que la reestructuración de la ejecutiva del PSOE que ha prometido tendrá lugar el 4 de julio, aunque fuentes del partido lo han corregido y han apuntado que será el 5 de julio en Sevilla.

Niega que seamañaran las primarias

Con respecto a la conversación que consta en el informe del UCO en que Cerdán ordena a Koldo García que introduzca de manera fraudulenta dos votos a las primarias del 2014, Sánchez ha afirmado que eso en ningún caso desvirtúa aquel proceso. Ha recordado que en las dos primarias votaron a más de 130.000 militantes y en el 2014 ganó por más de 17.000 votos.

«Este comentario de dos votos, que quiere que le diga, se me decepciona, pero las garantías de los dos procesos de principios son totales, porque esta es una organización seria a pesar de algún hecho lamentable como este».