Carlos Mazón llama a las asociaciones de víctimas de la DANA para reunirse con ellas

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha puesto en contacto con tres asociaciones de víctimas de la dana del pasado mes de octubre para mantener un encuentro con sus representantes, según han informado a EFE fuentes de estas asociaciones.

Las asociaciones con las que Mazón se ha puesto en contacto son la Asociación Víctimes DANA 29 Octubre, la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y la Asociación de damnificados por la dana de L'Horta Sud, cuyos portavoces se reunieron este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Delegación del Gobierno en Valencia y el pasado día 13 en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Desde las asociaciones han demandado que se les incluya en el listado de comparecientes en la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes. Consideran que no tiene sentido que el president quiera hablar con ellos y al mismo tiempo no se les deje participar en la comisión de Les Corts, órgano que es la máxima expresión del pueblo valenciano.

Presidencia de la Generalitat ha indicado que, ante la posibilidad de que el único obstáculo para que se produjera una reunión con las asociaciones fuera la petición expresa más allá del «ofrecimiento público y constante que se hace a todas», el president «se apresuró a llamar personalmente a los presidentes de las tres asociaciones para comunicarles que por supuesto está deseando reunirse con ellos en el tiempo y forma que decidan».

Mazón se puso en contacto este viernes por la tarde y les trasladó su forma de atender a las víctimas, según la cual la Generalitat está a su disposición y las puertas están abiertas y atiende a quien se lo pide.

La presidenta de la Associació Víctimes de la dana 29 octubre, Mariló Gradolí, ha manifestado que es «una llamada forzada» por los acontecimientos y por la situación en la que se ve el president respecto a las instituciones y administraciones que están reconociendo a estas tres asociaciones, y después de haber sido recibidas por Von der Leyen, Metsola y Sánchez.

«Es una llamada que llega después de muchísimo tiempo y de muchísimos sucesos en los que las instituciones nos han reconocido, y de que hasta ayer mismo nos estuvieran insultando e intentado deslegitimar», ha señalado respecto a las acusaciones de politización de las asociaciones.

«No deja de ser una llamada que viene después de siete meses de ninguneo y de insultos y que llega después del reconocimiento de otras instituciones», ha incidido Gradolí.

La llamada telefónica de Mazón a las asociaciones de víctimas se produce casi siete meses después de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia que causó 228 víctimas mortales y dejó miles de afectados y cuantiosos daños materiales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de damnificados por la dana de l'Horta Sud, Christian Lesaec, ha afirmado que va a consultar primero con los asociados pues «hay mucho enfado por la gestión autonómica de la tragedia del 29 y de días posteriores» y prefiere tener el aval de las familias antes de mantener una reunión con Mazón.

Esperarán al lunes

La Associació Víctimes de la dana 29 octubre considera que esperarán a ver qué pasa el lunes con el listado de comparecientes de la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes: «No puede ser que nos ofrezca una reunión mientras se nos está vetando en el órgano de máxima expresión del pueblo valenciano como son Les Corts», ha opinado.

En el mismo sentido, Lesaec ha asegurado: «Nuestra participación en la comisión de Les Corts sigue estando vetada, no tiene sentido que quieran hablar con nosotros y no quieran que participemos en la comisión».

Lesaec considera que las reuniones mantenidas por los representantes de las tres asociaciones en Bruselas han abierto «muchas puertas» y «han hecho que nos llamen», aunque lamenta que tiene la sensación de que en España «los políticos siguen llegando demasiado tarde y van a rebufo».

«Todo esto debía haberse hecho mucho antes y por iniciativa propia de los políticos, tanto de Mazón como de Sánchez, al que se lo dijimos en la reunión, que son siete meses tarde», ha aseverado.

El objetivo de la reunión es escuchar

Preguntados por la llamada de Mazón, fuentes de la Generalitat han explicado que el objetivo de la reunión es «escuchar todas sus reivindicaciones, y también hacernos cargo de sus reproches, que respetamos profundamente».

«Queremos poner en su conocimiento y disposición todos los servicios de atención a víctimas que llevan más de seis meses funcionando en la Generalitat y que esperamos que utilicen todos los afectados por la riada», añaden.

Han recordado que Mazón hizo un ofrecimiento público hace meses para que todas las víctimas que quisieran supieran que podían reunirse con él en el formato que desearan, en una cita que podía ser publicitada en agenda, con medios; o realizarse de forma discreta, sin agenda, sin medios; con comparecencia posterior o no. Hasta la fecha se han producido reuniones en todos estos formatos, indican.

«Ni una sola víctima que haya querido hablar con Mazón se ha quedado sin atender. En muchas ocasiones, ha sido una conversación de un único afectado con el president», han agregado.