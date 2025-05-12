ERC exige responsabilidades por los fallos «graves» del sistema de alertas ES-Alert

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en el debate en el sobre el apagón eléctrico y el plan|plano de defensa.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El grupo de ERC en el Congreso de los Diputados ha registrado a una batería de preguntas en la Mesa de la cámara baja por las deficiencias «graves» del sistema de alertas ES-Alert. Los republicanos subrayan que ante los «fallos» recientes de este protocolo exigirá «responsabilidades» al ejecutivo estatal y le pedirá explicaciones por las «carencias estructurales» de un mecanismo «fundamental» de protección civil.

ERC recuerda que durante el apagón eléctrico generalizado del 28 de abril «al menos» siete comunidades autónomas no pudieron emitir alertas en la población. Este fin de semana, a raíz de la nube tóxica causada por un incendio en Vilanova i la Geltrú que obligó a confinar diferentes poblaciones, también se han detectado «anomalías».

Los diputados republicanos reclaman al Ministerio del Interior «transparencia» sobre las causas de los fallos, «medidas urgentes» para garantizar el funcionamiento «correcto» del sistema, un plan de descentralización técnica que dé más peso a las comunidades autónomas y la incorporación de todas las lenguas oficiales del Estado al sistema de alertas.

«Esta herramienta tiene que funcionar con fiabilidad cuando más se necesita. La ciudadanía tiene derecho a una información clara, efectiva y en su lengua, especialmente en situaciones de emergencia», han apuntado fuentes republicanas.