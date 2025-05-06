Diari Més

Consumo obligará a las empresas de apps a avisar a los usuarios 15 días antes de la renovación automática

El ministerio quiere evitar que los consumidores se encuentren cargos por sorpresa

Plano detalle de un teléfono móvil donde se pueden ver varias aplicaciones.

ACN

El Ministerio de Consumo quiere poner freno a las renovaciones automáticas de suscripciones a aplicaciones informáticas o de móvil. El equipo del ministro Bustinduy prepara una medida para obligar a las empresas a informar al consumidor de la renovación con quince días de antelación para que este, si quiere, pueda cancelar a tiempo la suscripción.

La medida, según el Ministerio, forzará las empresas a hacer este aviso e incluir la fecha de vencimiento del contrato y las consecuencias de no comunicar la cancelación de la renovación. La medida busca garantizar que los consumidores sean conscientes de sus suscripciones y evitar que paguen por servicios que han olvidado que contrataron.

