Consumo obligará a las empresas de apps a avisar a los usuarios 15 días antes de la renovación automática

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ministerio de Consumo quiere poner freno a las renovaciones automáticas de suscripciones a aplicaciones informáticas o de móvil. El equipo del ministro Bustinduy prepara una medida para obligar a las empresas a informar al consumidor de la renovación con quince días de antelación para que este, si quiere, pueda cancelar a tiempo la suscripción.

La medida, según el Ministerio, forzará las empresas a hacer este aviso e incluir la fecha de vencimiento del contrato y las consecuencias de no comunicar la cancelación de la renovación. La medida busca garantizar que los consumidores sean conscientes de sus suscripciones y evitar que paguen por servicios que han olvidado que contrataron.