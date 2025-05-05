Aagesen dice que las eléctricas nunca advirtieron al gobierno sobre el riesgo de apagón

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La vicepresidenta tercera del gobierno español, Sara Aagesen, ha negado este lunes de forma tajante las informaciones que apuntan que las empresas eléctricas habían advertido meses antes al ejecutivo del riesgo de un apagón fruto de su apuesta por las renovables. «Absolutamente no, nunca nos advirtieron», ha afirmado en una entrevista en TVE.

Aagesen ha afirmado que a estas alturas no se puede asegurar de que las renovables fueran la causa del problema. Además, ha explicado que el análisis de los datos que ha obtenido el gobierno español ha puesto de manifiesto que 19 segundos antes del apagón también se produjo otra pérdida de generación en varias instalaciones «en el sur de España» que el sistema pudo atenuar.

Ahora, ha dicho, hay que ver si hay relación entre las dos caídas, y también los motivos por los que el sistema no pudo atenuar la segunda bajada registrada «en el suroeste» del Estado. Por ahora, ha explicado, no hay datos sobre si alguna de las instalaciones falló y los motivos por los que no se pudo aislar la pérdida.

El ejecutivo, sin embargo, todavía mantiene abiertas todas las hipótesis, incluido el ciberataque, y ha pedido datos adicionales a las operadoras que «espera recibir hoy mismo». Ha ampliado las peticiones en los distribuidores y en las instalaciones de más de 1.000 megavatios. Según la ministra, todavía no hay datos concluyentes y el ejecutivo trabaja con «rigor» para facilitar «toda la información, clarificar la causa y adoptar medidas para que no se pueda volver a repetir».

No se plantea retrasar el cierre de las nucleares

Además, Aagesen ha afirmado que el gobierno español mantiene el calendario de cierre de las nucleares, aunque ha apuntado que cualquier debate sobre un aplazamiento tiene que partir de una petición de las operadoras. El PP tiene viva una iniciativa en el Congreso para mantener abiertas las plantas que podría contar con bastantes apoyos a la cámara. «No nos lo hemos planteado, y tenemos una planificación de acuerdo con Europa y con la seguridad del suministro», ha dicho, «y si se abre este debate, será porque las empresas nos hacen una solicitud para hacerlo».