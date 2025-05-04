Los Comuns: «PP y Junts tendrán que explicar muy bien si se oponen a la reducción de la jornada laboral»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La diputada de los Comuns en el Congreso Aina Vidal ha avisado PP y Junts de que tendrán que explicar «muy bien» al electorado si se oponen a la reducción de la jornada laboral. En una atención a los medios desde Barcelona, Vidal ha instado las derechas a permitir la tramitación de la ley y a negociarla vía enmiendas.

En concreto, ha advertido Junts que no se entendería que presentaran una enmienda a la totalidad. La diputada de los Comuns ha defendido el contenido del texto, y ha destacado que disfruta de una «amplia» mayoría social. Vidal ha insistido que tanto grupos parlamentarios como patronales tienen margen para mejorar el contenido de la ley, que el Consejo de Ministros aprobará el martes y que establecerá la jornada laboral en 37,5 horas semanales.

En la atención a los medios de este domingo, Vidal ha añadido que no entendería una enmienda a la totalidad de Junts, una vía que ahora mismo los de Míriam Nogueras contemplan. «Tenemos que ganar la batalla por el tiempo, no hemos venido a la vida sólo para trabajar», ha argumentado la parlamentaria de los Comuns. Vidal ha remarcado que hay que continuar la negociación, y espera que Junts se avenga.

Junts se decanta por presentar una enmienda a la totalidad a la reducción de la jornada laboral en el Congreso. Así lo avanzó ayer 'La Vanguardia' y confirmaron a la ACN fuentes del grupo de Nogueras en Madrid. Junts apuesta ahora mismo por rechazar la tramitación de la ley, si no hay acuerdo antes para blindar las pequeñas y medianas empresas.

Vidal ha defendido hoy que la medida beneficia la salud mental, trabajadores y empresas. Vidal ha subrayado que la nueva ley permitirá disfrutar de una «mejora» que la ciudadanía «se ha ganado en polvo», y que ayudará a democratizar el día a día. «Nos hemos ganado poder ganar tiempo», ha reiterado Vidal, que ha aseverado que habrá que seguir negociando.