Reunión del comité de análisis de la crisis del apagón, en la sede de Red EléctricaCedida

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, preside este sábado en la sede de Red Eléctrica el segundo encuentro del Comité para el análisis de la crisis eléctrica. Según ha informado el ministerio en las redes sociales, la reunión tiene que servir para «avanzar en el estudio de las causas» del apagón.

A la cita también participan a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y el consejero delegado de la compañía, Roberto Garcia Merino. Fuentes de REE han indicado que por ahora no quieren entrar a valorar «hipótesis o especulaciones» sobre las causas, y que están trabajando «el lo más intensamente posible para clarificar las circunstancias y causas» del apagón.

En este sentido, desde Red Eléctrica apuntan que habrá que esperar que se complete la investigación, que incluye el análisis de un «grandísimo volumen de datos». Asimismo, han negado que el día 22 de abril hubiera un incidente precursor al del 28, como han apuntado algunas fuentes en la prensa. «Hubo una incidencia en el sistema, en un escenario diferente y de consecuencias diferentes», se limitan a apuntar.

El viernes, el gobierno español también insistió en la necesidad de evitar especulaciones sobre las causas del apagón y reclamó «prudencia» a la hora de señalar culpables.

Después de varias informaciones apuntando a motivos como un fallo de los cortafuegos o un exceso de renovables, la ministra de Ciencia, Diana Morant, dijo que las eléctricas «todavía no son capaces de señalar cuál es el origen del problema».

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fèlix Bolaños, aseguró que la situación al sistema eléctrico es de «plena normalidad a todos los niveles» y que ahora «la prioridad es conocer las causas del apagón y evitar que se vuelva a producir».