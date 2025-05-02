Feijóo exige una auditoría internacional por el apagón y acusa el gobierno de «ocultar información»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El PP ha pedido una «auditoría independiente internacional» para averiguar las causas del apagón eléctrico de este lunes. En unas declaraciones desde Pontevedra, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que cuatro días más tarde del apagón el gobierno español siga sin dar explicaciones» y lo ha acusado «de ocultar información para conseguir un relato que los beneficie».

«Han sometido el pueblo español a un ridículo internacional y queremos conocer las causas», ha exigido. Feijóo ha dicho que «un país desarrollado no se puede quedar sin energía ni telecomunicaciones» y ha reprochado que Sánchez «eche la culpa a los otros». «El gobierno ha perdido el norte y está en una situación agónica, pero no es responsabilidad nuestra», ha criticado.

El dirigente popular ha criticado que el ejecutivo español afirmara que una situación como la del apagón no se volverá a repetir, pero que no «informe sobre qué ha pasado». «Sólo hay dos posibilidades: que haya una incompetencia manifiesta por parte del gobierno central o que nos estén ocultando información para beneficiarse a ellos mismos y en Red Eléctrica» ha apuntado Feijóo.

En este sentido, ha criticado las «contradicciones» en las «pocas» informaciones que ha dado el gobierno español con relación a la crisis eléctrica. El líder del PP ha explicado que pudo hablar con Sánchez el pasado martes, pero que desde entonces no se ha producido ninguna otra interacción con el ejecutivo español.

Sobre Red Eléctrica, ha considerado «una irresponsabilidad» que el ejecutivo la considere una empresa privada. «Un 20% de su capital es del Estado y la composición de su accionariado claramente determina que hay un protagonismo público», ha denunciado Feijóo.

Carga contra el cierre de las renovables

El presidente del PP ha asegurado que España «es un país fiable como productor de energía» y que el apagón se produjo por una «mala gestión». Y también ha reiterado que el ejecutivo tendría que haber declarado la situación de emergencia nacional, tal como solicitaron algunas comunidades autónomas. ¿«Si un país no tiene energía ni comunicaciones, qué más tiene que pasar para que se declare»?, se ha cuestionado Feijóo.

Así, el dirigente del PP ha afianzado la defensa de las centrales nucleares y ha asegurado que después del apagón «ha quedado acreditado» que cerrarlas «es un error y una temeridad». El gobierno sigue yendo en contra de la política energética de los países de la UE y de aquello que funciona por «una cuestión ideológica», ha criticado al líder, que ha reprochado a Sánchez que «lo inunde todo con sus prejuicios e ideologías».