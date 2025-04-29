Encuentran muertos a un matrimonio y a su hijo en Ourense e investigan si la causa es la mala combustión de un generador

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un matrimonio y su hijo han sido encontrados muertos este martes en Taboadela (Ourense), según ha confirmado la Guardia Civil.

Agentes del cuerpo han encontrado los cuerpos hacia la una del mediodía después de que se hayan dirigido a la vivienda al recibir un aviso.

Investigan si la causa de la muerte es inhalación de monóxido de carbono por la mala combustión de un generador.