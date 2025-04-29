Aemet descarta causas meteorológicas en el Gran Apagón de ayer

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha asegurado este martes, en un mensaje en X, que durante la jornada de ayer no se detectó «ningún fenómeno meteorológico o atmosférico inusual» ni «variaciones bruscas de temperatura» a su red de estaciones meteorológicas.

De esta manera, el organismo ha respondido las hipótesis que apuntaban estos fenómenos como la causa del gran apagón general que afectó ayer al conjunto de España y Portugal, entre otros países. Por su parte, el gobierno español explicó que a las 12.33h desaparecieron 15 GW de energía en sólo cinco segundos y no descartó ninguna posibilidad.

Fuentes de la Moncloa apuntaron que nunca se había producido un fenómeno de estas características, y aunque añadieron que se seguían investigando las causas, dejaba la puerta abierta a cualquier factor.