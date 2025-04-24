El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la reducción de la jornada laboral

Publicado por RedaccióACN Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales se aprobará en la próxima reunión del Consejo de Ministros. «El próximo martes», ha proclamado la también ministra de Trabajo en un acto de CCOO. Según ha añadido, el siguiente paso será llevar la propuesta en el Congreso de los Diputados, donde no tiene garantizados los apoyos para salir adelante.

«Será seguramente la política más difícil que nos tocará defender», ha agregado diciendo que es una medida clave para «relanzar la agenda social» del gobierno español en un momento en que se habla más de temas como la defensa.

Tal como ha recordado Díaz, el ejecutivo español intentó cerrar un acuerdo previo de los agentes sociales que incorporara tanto a la patronal como a los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Finalmente, los empresarios de la CEOE se desmarcaron después de unas conversaciones que empezaron en enero del año pasado. También formaciones como Junts han mostrado reticencias a la propuesta para reducir la jornada laboral semanal en 2,5 horas. La aprobación del próximo martes llega después de que en febrero el ejecutivo del PSOE y Sumar aprobara ya la medida en forma de anteproyecto de ley.

Según ha manifestado la vicepresidenta ante los representantes de CCOO, la reducción de la jornada es una de las políticas estrella que tendrá que defender esta legislatura. Aun así, ha remarcado la importancia otros elementos ligados a este paso, como la reforma del control horario para acabar con los millones de horas extraordinarias sin retribuir que se generan en todo el Estado.

«La reducción de la jornada laboral en España es la medida que más quieren y valoran el conjunto de los españoles voten a quién voten. Tenemos que convertir lo que es sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento. No será fácil, compañeros y compañeras. Nos tendremos que dejar la piel y os pido que lo hagamos con inteligencia, con argumentos, con la inteligencia de saber que cuando trabajamos menos no solo vivimos más, sino que hagamos una tarea democrática sin precedentes, que es repartir la productividad al conjunto de España», ha argumentado. Según los cálculos de Díaz, a pesar de que la productividad haya crecido el 53% desde los años noventa, este salto no se ha repartido entre la gente trabajadora.