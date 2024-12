Sánchez anuncia la creación de una empresa pública para la creación de viviendas

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez ha querido inculcar optimismo al PSOE en el discurso de clausura del 41.º Congreso Federal del partido. Delante de 7.000 personas que han llenado el pabellón Fibes de Sevilla ha recordado que vencer la derecha y la ultraderecha no es ninguna misión «imposible», y ha advertido que «plantará cara» a los «ataques» de la derecha con «más políticas progresistas».

En esta línea, ha prometido que creará una empresa pública de vivienda que construirá y gestionará pisos desde la Administración General del Estado. Ha admitido que en los últimos meses ha sopesado tirar la toalla, pero lo ha descartado porque ante las políticas de «el odio» a él le toca «dar un paso adelante». «Tengo más ganas, más ilusión y más fuerza que nunca», ha dicho.

Una vez reelegido como secretario general, Sánchez ha abierto su discurso afirmando que ha sido víctima de los «ataques por tierra, mar y aire» y de las «mentiras» de los «intolerantes». «Nos asedian porque el PSOE se ha convertido en una fuente de esperanza para millones de personas», ha dicho, y «en un referente» de las fuerzas progresistas en Europa. «Nuestro éxito los aterra», ha añadido, y «no perdonan la moción de censura, las elecciones del 2019, la victoria del partido el 23-J, ni que estemos gobernando mejor que ellos».

«Por cada ataque, una nueva política progresista en el BOE»

Y en este marco, ha afirmado que dará respuesta a la estrategia de la derecha y la ultraderecha: «Por cada ataque habrá una nueva política progresista aprobada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)». «Atacan el feminismo, pues responderemos con la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género. Atacan la reforma laboral, pues impulsaremos la reducción de la jornada laboral esta legislatura».

Nueva empresa pública

También en respuesta a las necesidades de los ciudadanos, y ante los «ataques» de la derecha a la ley de vivienda, ha anunciado que su gobierno «creará una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado».

Además, ha prometido, el ejecutivo mantendrá el impuesto a los beneficios de las grandes empresas, prohibirá la reconversión de viviendas residenciales en turísticos en las zonas de alta demanda, e impulsará la construcción de vivienda para alquiler asequible «como no se ha hecho nunca en España».

No tira la toalla

Sánchez ha admitido que después de siete años en el gobierno, en los últimos meses «ha meditado mucho» sobre «qué hacer» con su vida, y si le tocaba «hacer un lado al lado o atrás».

«He hablado mucho con mi familia, que también es víctima del odio de los odiadors profesionales,» ha dicho, pero «la conclusión de esta reflexión» es que «en todos nos toca, y a mí el primero, dar un paso adelante, no un paso al lado o un paso atrás».

Por eso ha afirmado que para él es «un inmenso honor» ser de nuevo el secretario general del PSOE, porque «España, Europa y el Mundo están a punto de cruzar una década decisiva donde se decide si los avances sociales se consolidan o son abatidos por el odio de la ultraderecha».

Recuerda la dana en la Comunidad Valenciana

También ha recordado que la próxima década se decidirá también en la lucha contra el cambio climático. «Si no hacemos nada, o no lo hacemos lo bastante rápidamente, las sequías y danes se volverán más fuertes y destructivas», y «España tiene que liderar la respuesta a Europa».

En este marco ha insistido en que su gobierno no olvidará a los valencianos y estará en las zonas afectadas «con los recursos que haga falta y con los recursos que haga falta». «Hay una cosa más peligrosa que el cambio climático: los gobiernos que lo niegan», ha sentenciado.

Ganar «no es una misión imposible»

Sánchez ha querido lanzado un mensaje de fuerza y optimismo al partido. Ha prometido que trabajará «duro» para ganar las elecciones autonómicas, municipales y españolas del 2027. «Sé que nos golpearán, nos calumniarán y aumentarán el ruido de la máquina del barro», ha dicho, y «también que movilizarán toda la derecha», sin embargo «cuando llegue el momento de las urnas, responderemos el suyo 'quien pueda hacer, que haga' con 'quien pueda votar, que vote'».

Según Sánchez, ganar «no será fácil, porque nos estamos enfrentando a enemigos muy poderosos, en una internacional de ultraderecha y una de conservadores que colaboran y reforzados por medios, tabloides y digitales y a agentes de desinformación que trabajan con el objetivo de girarnos».

«Sé que vencer no será fácil, y algunos incluso pensarán que es una misión imposible. Quizás es cierto, pero no lo es menos que esta no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que los socialistas transformamos hitos imposibles en una realidad».

Llamamiento a «ampliar el espacio de la socialdemocracia»

En este sentido, ha hecho un llamamiento a «ampliar el espacio de la socialdemocrática y ocupar un espacio abandonado por la deserción de fuerzas rendidas a la internacional de ultraderecha». La pugna del PSOE, según ha dicho, es una lucha «moral» contra los que niegan el valor de las políticas públicas, van contra la ciencia y buscan destruir los grandes consensos sociales.

Agradecimiento al PSC

En clave catalana, Sánchez ha resaltado la victoria del PSC a las últimas elecciones en el Parlament y ha destacado que los socialistas han sido capaces de llegar al Palau de la Generalitat y «cerrar la herida» territorial que «heredaron» de la derecha. «Hoy la convivencia triunfa en Cataluña y en España gracias a un presidente como Salvador Illa», ha insistido antes de remarcar que el país está hoy «más unido» en su «diversidad» cultural y lingüística.

Pulseras luminosas, banderas españolas y LGTBi, y «Super Sanxe»

El PSOE ha querido lucir una escenificación espectacular en esta clausura del Congreso, con grandes paneles de vídeo en el pabellón Fibes de Sevilla. Para la ocasión, la organización ha repartido pulseras luminosas que se han encendido todas a la hora con la entrada de Pedro Sánchez en el vestíbulo.

También ha repartido una cantidad considerable de banderas LGTBi, así como españolas y europeas, y carteles con el emblema de Superman y el lema «Sanxe». La banda sonora ha sido la que ya sonaba al final de la pasada campaña electoral, con canciones como «Perra», de Rigoberta Bandini y «Pedro Pe» de Raffaella Carrà.

Begoña como activo

El PSOE ha querido dar protagonismo a Begoña Gómez en este Congreso. La pareja de Sánchez ya paseó delante de las cámaras el sábado, y este domingo ha entrado sola con los miembros de la organización al plenario del Congreso, donde ha sido aplaudida. Después de saludar el auditorio, Sánchez se ha sentado al lado de Gómez para seguir el resultado de la votación de la nueva ejecutiva.

Ejecutiva aprobada con el 90% de los votos

Sánchez ha recibido el aval de su partido en este Congreso de Sevilla, donde no había ninguna otra candidatura. Su ejecutiva ha obtenido el apoyo de 90% de los delegados, con 935 votos de los 1.028 que se han emitido. La ejecutiva está formada por 49 personas y el PSC dispone de tres representantes: Jordi Hereu, Montse Mínguez y Manuel García Salgado. El año 2021, el Congreso de Valencia avaló la dirección del partido con un 94,94% de los votos.