Mazón atribuye la tragedia de la DANA a un error del «sistema entero»: «Se hizo lo mejor que se pudo»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha atribuido este viernes la destrucción de la DANA a las proporciones «colosales y monstruosas» de las riadas. Según su opinión, todo provocó una quiebra «del sistema entero». «Se hizo lo mejor que se pudo, aunque es evidente que no fue suficiente», ha dicho en una comparecencia ante las Corts Valencianas dónde ha acusado al Estado de no facilitar información suficiente sobre la magnitud de un temporal que ha causado más de 200 muertos.

Mazón ha prometido a la oposición que no eludirá «ninguna responsabilidad», ha anunciado que el PP impulsará la creación de una comisión de investigación sobre la DANA en el parlamento autonómico y ha instado al Congreso a hacer lo mismo.

«No negaré errores. No es posible hacerlo ni sería útil. Implicaría que no hemos aprendido nada por temor al desgaste político o para aprovecharnos», ha defendido el presidente valenciano delante del pleno. A su parecer, hacen falta «respuestas» y no «ataques, medias verdades o falsedades». Entre las respuestas que hay que resolver hay, según Mazón, el motivo de la carencia de sensores en los ríos y rieras que se desbordaron por la DANA, la capacidad de los protocolos para prever errores humanos o si todos los actores implicados tenían «información suficiente» para lanzar alarmas.

«Es legítimo preguntarse si la respuesta a las peticiones de ayuda fue la adecuada ante la gravedad de la situación», ha resaltado. «Es legítimo preguntarse si el sistema respondió como haría falta», ha remachado. «Fallaron demasiadas cosas, incluso el sistema entero. Por eso vengo con profundo dolor y tristeza para explicar la magnitud del fenómeno devastador que sufrimos. De cómo fue de letal una riada de la cual no teníamos información suficiente y a tiempo», se ha excusado Mazón. «Se hizo el mejor que se pudo, pero es evidente que no fue suficiente», ha agregado.

A ojos de Mazón, no se puede «eludir ninguna responsabilidad» a pesar de que otras, sin citar a nadie directamente, prefieran cubrirse detrás una «trinchera de interpretaciones competenciales, normativas y letras pequeñas de reglamentos y leyes por no hacer autocrítica de la gestión». «Hagamos autocrítica, hay cosas que no se hicieron bien, pero no lo hacemos descargar responsabilidad sobre otras», ha indicado a la parte inicial de su exposición.

Comisión de investigación

Según ha explicado Mazón, el PP presentará una propuesta para crear una comisión de investigación en las Cortes Valencianas que investigue «con luz y taquígrafos» todo aquello relacionado con la respuesta dada a la DANA. «No se puede aprender del pasado sin saber lo que realmente pasó. Los valencianos tienen el derecho de conocer todo el que pasó, la información que había y las decisiones tomadas en una emergencia por la cual hoy y ahora tenemos que buscar una explicación», ha avisado.

La comida del día de la DANA

En su repaso de la cronología de la DANA, Mazón se ha parado a explicar su agenda del día 29 de octubre. Los últimos días se ha criticado mucho al presidente por estar sin cobertura y en una comida con una periodista mientras las inundaciones empezaban a descontrolarse. «Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consejera de Justicia e interior junto con su equipo ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magre y que estaba en contacto con la Delegación del Gobierno. Los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como otras veces anteriores», ha indicado.

«Cuando fui advertido que la situación de la presa de Forata se agraviaba, me desplacé al centro de coordinación de emergencias donde estaba constituido y trabajando. El viaje no fue fácil. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y dónde no hizo falta que nadie me pusiera al día ni yo atrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo», ha añadido.

Agradecimiento a los reyes

El discurso del presidente valenciano ha empezado destacando que la DANA sufrida hace dos semanas es la peor desde las inundaciones del Vallès del 1962 y tiene pocos precedentes a la historia reciente europea. «Nos obliga a no olvidarlo nunca y a aplicar el proceso más grande de reconstrucción que se ha conocido en este país en décadas», ha resaltado.

El presidente valenciano también ha empezado su intervención agradeciendo la solidaridad de la sociedad española en general, y de los reyes Felipe y Letícia en particular, a quienes ha mencionado antes de resaltar la labor de los trabajadores públicos, el ejército y los voluntarios. «Quiero agradecer su empatía, afecto y valentía en querer estar y mantenerse junto a los quién lo perdieron todo», ha afirmado Mazón refiriéndose a los monarcas.

«Altura de miras» y 31.000 millones

«Hace falta altura de miras, responsabilidad y que todas las administraciones del estado, en todos los niveles, damos el mejor de nuestras capacidades y recursos ante el que es la peor situación de nuestra historia reciente, solo comparable a un escenario bélico», ha aseverado el presidente. Dirigiéndose al gobierno español, ha pedido que no deje «a su suerte» a los valencianos y facilite los 31.000 millones de euros que pidió hace más de una semana cuando cifró por primera vez los costes de la reconstrucción.

«Estos primeros 31.000 millones no son una siempre cifra. (...) No es escogida al azar ni por la improvisación, la rabia o la tristeza, mucho menos por capricho, sino por un primer cálculo riguroso de los técnicos de la Generalitat Valenciana», ha resaltado Mazón. Seguidamente, ha reclamado a Pedro Sánchez que active también recursos europeos para ayudar a construir «defiendes hídricas que ya tendrían que estar hechas».