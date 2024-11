Yolanda Díaz pide a los trabajadores de las zonas con alerta roja por dana que no vayan al trabajo

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El gobierno español ha hecho un llamamiento a extremar las medidas de precaución en las zonas afectadas por la nueva dana. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado un «mensaje claro a todos los trabajadores» de las zonas donde hay alerta roja para que «no corran riesgos», y para recordarles que «no se tiene que ir a trabajar».

«Piensen que el riesgo no sólo es individual», ha dicho, porque cuándo alguien no cumple las recomendaciones «también pone en riesgo colectivamente a la sociedad». Por lo tanto, según Díaz, estos trabajadores tienen que estar «tranquilos» y no ir al trabajo, porque igualmente «verán compensadas con salario y cotizaciones las ausencias». «Por favor, no corremos riesgos», ha concluido en declaraciones en los pasadizos del Congreso.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también ha querido abrir su comparecencia al pleno del Congreso de los Diputados –para informar sobre la actuación de su gobierno en en dana en la Comunidad Valenciana- para pedir «responsabilidad y prudencia» en las zonas afectadas por la nueva dana. «En estos momentos tenemos episodios donde hay que seguir las recomendaciones de las autoridades pertinentes, así que máxima prudencia y precaución».

Previamente, mediante un mensaje en X, el gobierno español ha recordado que en aquellas zonas donde la Agencia Española de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja, se puede no ir a trabajar «si hay riesgo para la salud de los trabajadores». Ha añadido que, en estas zonas, las empresas «tendrán que adoptar las medidas adecuadas». Esta alerta roja está activa este miércoles en el litoral sur de Tarragona, donde los meteorólogos de la entidad española prevén lluvias que pueden superar los 180 litros por metro cuadrado en menos de doce horas.