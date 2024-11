Mazón afirma que el martes pidió la UME y que desde aquel momento ya no dependía de él solicitar más efectivos

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha explicado este lunes que pidió ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 15:21 del martes pasado y que desde entonces no ha dependido de él la decisión de enviar más efectivos a las zonas afectadas por la DANA.

«Una vez se activa la UME nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos, es el mismo mando operativo el que llama a Torrejón y vienen», ha apuntado en una entrevista a la COPE. Según su opinión, sería «absurdo» que gobierno tuviera que ir actualizando una petición de efectivos que sólo saben los que están operando sobre el terreno. Paralelamente, ha acusado al ejecutivo español de desactivar «hasta tres veces» la alerta hidrológica por las lluvias.

«A pesar de que la confederación hidrográfica del Ministerio de Transición Ecológica llegó a desactivar la alerta hidrológica tres veces a lo largo de aquel día (martes), nunca el 112 la desactivó y mantuvo a través de sus sistemas de comunicación, de su web, de sus servicios y de sus redes, esta alerta», ha apuntado Mazón. A su parecer, esto permitió pedir la UME martes y hacer que aquella misma noche fuera hasta zonas afectadas cómo Utiel o Requena.

Los reyes en Paiporta

Según ha dicho el presidente valenciano, ha intentado «evitar polémicas institucionales» por la gestión de la DANA. Aun así, ha lamentado que algunos ministros de Pedro Sánchez hayan llegado a decir que él no pidió socorro militar hasta martes por la noche. En cuanto a la visita de los reyes ayer en Paiporta, donde fueron recibidos entre gritos y lanzamiento de barro, ha remarcado que le pareció «muy acertada».

«Hacía días que ya estábamos hablando con los servicios de protocolo de la Casa Real, puesto que el rey y la reina querían venir a estar con la gente y a mí me pareció muy razonable. El día anterior mis compañeros de protocolo estuvieron preparando la visita del rey porque además él quería ir a zona cero», ha detallado. «Me parece muy bien que quieran ir a estar cerca de la gente. Me parece muy bien. No sé si con esto polemizo con el gobierno o no, pero yo tampoco esconderé lo que pienso», ha remachado.