Marlaska cifra en 217 a los muertos por|para los efectos de la DANA en el Estado

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado en 217 a los muertos por los efectos de la DANA en el Estado. Lo ha dicho en declaraciones a TVE, donde ha asegurado que están 217 en total, la gran mayoría en la Comunidad Valenciana, donde la gota fría ha hecho estragos y ha causado consecuencias devastadoras. Marlaska también ha asegurado que no pueden dar un número fiable de cuántos son los desaparecidos.

«La concreción del número de desaparecidos no es sencilla, es mejor no fijar un número», ha dicho. Sin embargo, ha remarcado que eso no impide que se esté haciendo una búsqueda «permanente» de todas aquellas personas de las cuales se ha denunciado la desaparición a la policía o a la Guardia Civil.