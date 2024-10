La alcaldesa de Paiporta confirma 45 fallecidos incluidos seis ancianos de la residencia

Publicado por Efe Verificado por Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Paiporta (Valencia), Maribel Albalat, ha confirmado que su municipio ha registrado 45 fallecidos a consecuencia de la DANA que ha asolado la provincia de Valencia, incluidos las seis personas mayores fallecidas en la residencia de la localidad.

En declaraciones a EFE, Albalat ha señalado que todavía no se ha reunido con el puesto de mando y no tiene la cifra de fallecidos actualizada. «La última cifra que fallecidos que tengo es 45 pero no la tengo actualizada porque aún no me he podido reunir con el puesto de mando. En esa cifra se incluyen los 6 de la residencia» de la tercera edad, ha asegurado.

Ha explicado que «cuanto más cerca al río y al barranco peor» y que la mayoría de los fallecidos estaban en esa zona.