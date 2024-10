Sumar asume responsabilidades por el caso de acoso de Errejón e inicia un «camino de reparación»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha sido el encargado de asumir, en nombre de la formación política, «las responsabilidades» por el caso de acoso y violencia machista de lo que fuera el portavoz parlamentario del partido, Íñigo Errejón. Después de «ponerse a disposición de las víctimas en todas las decisiones que quieran tomar» y mostrar su «solidaridad» con ellas, Sumar ha admitido que los mecanismos de detección y prevención han fallado con Errejón y ha reconocido que el caso supone «un punto de inflexión».

Urtasun ha anunciado nuevas medidas de prevención y formación interna pero ha defendido que Sumar ha actuado «de forma inmediata» y «con celeridad y contundencia». Urtasun ha explicado que a principios de semana conocieron a los primeros testigos y entonces empezaron a recoger información para pedir explicaciones en Errejón, que «lo reconoció todo» ante la dirección y entonces se le exigieron responsabilidades como el abandono de todos los cargos y responsabilidades al partido.

En este sentido, el portavoz de Sumar ha reconocido que todas las informaciones que se dan a conocer en relación con el caso, incluida la primera denuncia «son devastadoras», tanto para la sociedad, como para la formación y el mundo en general, lo cual pone en «evidencia» que los mecanismos de prevención y detección han fallado.

Por todo ello, la ejecutiva del partido ha decidido emprender una serie de actuaciones a fin de que situaciones como esta no vuelvan a pasar y han pedido disculpas a las personas a quien consideran que han fallado la confianza.

La secretaria de feminismos de Sumar, Amanda Andrades, ha detallado que de entrada pondrán en marcha cuatro medidas concretas como son la continuación del procedimiento interno para aclarar cualquier hecho contrario a los valores feministas de la organización; establecer canales y mecanismos de reparación, apoyo y acompañamiento a las afectadas; acabar con el desarrollo y poner en marcha los protocolos de abordaje y agresiones sexuales; y poner en marcha un protocolo sobre violencias machistas y violencia sexual.

Según Andrades, estas medidas no serán «el último paso» sino que sólo el comienzo de un «camino de reparación» donde Sumar tendrá un papel clave, por lo cual ha remarcado que se encuentran ante un «punto de inflexión» que representa actuar mejor y más rápido.

Más Madrid e IU

En referencia a las otras formaciones que forman parte de la coalición de Sumar, Ernest Urtasun ha destacado que desde el primer momento se ha actuado de «forma coordinada» con Más Madrid pero no ha querido entrar al detalle sobre el cual tiene que hacer el hasta ahora partido de Errejón con cuestiones como la dimisión de Loreto Arenilla, ex responsable de su gabinete. Con respecto a IU, Urtasun ha remarcado que ahora se trata de dar explicaciones necesarias sobre el qué ha pasado pero no de hacer «grandes reflexiones sobre el futuro político».

Urtasun también ha defendido que la vicepresidenta Yolanda Díaz no haya interrumpido su viaje a Colombia a pesar del asunto y ha asegurado que todas las decisiones que se han adoptado en relación a Errejón se han tomado con ella y que de hecho fue quien le exigió en «primera persona» responsabilidades.

Finalmente, Urtasun ha dicho que de momento hay una primera denuncia de una víctima y que a partir de aquí la Justicia tiene que decir. Sumar prevé ponerse en este sentido a su disposición, así como también de las víctimas.