Murcia pide un pacto nacional del agua con trasvases e interconexiones de cuencas

El presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras, ha pedido este viernes la elaboración de un nuevo pacto nacional del agua de ámbito estatal que aborde asuntos como el mantenimiento de los trasvases actuales, la creación de nuevas interconexiones de cuencas, la desalación o la regeneración de aguas urbanas.

Según ha remarcado después de una reunión con Pedro Sánchez en el palacio de la Moncloa, este asunto se tendría que discutir en la próxima conferencia de presidentes autonómicos, que tendrá lugar en Cantabria en el mes de diciembre. «En España hay agua suficiente, pero está mal repartida», ha resaltado antes de denunciar que los murcianos pagan por el agua mucho más que el resto de ciudadanos españoles.

Tal como ha destacado López Miras, la sequía sigue siendo uno de los problemas principales de España, particularmente en zonas mediterráneas como Murcia, Andalucía o Cataluña. En este sentido, ha recordado que mientras las reservas españolas superan el 50%, en su territorio no llegan a la mitad, de manera que hay que encontrar la fórmula para repartir este recurso por todo el Estado.

«Somos de los pocos países serios que no tienen un plan que garantice el agua para todos en las mismas condiciones. Y eso no puede continuar así, porque no sólo hay que garantizar el abastecimiento del agua a todos los ciudadanos, sino también nuestra soberanía alimentaria», ha recordado. «Cuando apretamos un interruptor para encender una luz en cualquier lugar de España, nadie se pregunta de dónde viene esta energía, si se produce en el territorio o no. Pues el agua tiene que ser exactamente lo mismo porque todos los españoles tienen derecho igual al agua», ha remachado.

Finalmente, ha remarcado la importancia de avanzar en la regeneración de las aguas urbanas. «Es una de las prioridades ahora mismo de Europa, pero no obstante España está regenerando sólo el 9% de sus aguas urbanas, mientras que la Región de Murcia está regenerando el 98% de sus aguas urbanas», ha explicado.