Plantean reformar las bajas para que sean compatibles con el trabajo de forma voluntaria

El gobierno español se plantea reformar las bajas laborales para crear un nuevo tipo más flexible que permita trabajar de forma voluntaria. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economia Forum que convocará los agentes sociales para reformar la incapacidad temporal de forma «inminente».

Saiz no ha dado detalles de cómo se formularía este nuevo planteamiento pero ha asegurado que los «avances médicos» permiten que «desde la voluntariedad y desde la garantía de la salud y la seguridad puedan incorporarse a trabajar, haciendo una incapacidad temporal que no sea estar de alta o de baja». Saiz ha puesto como ejemplo a las personas que están saliendo de un tratamiento de cáncer o las que están trabajando en más de un trabajo y que, dependiendo de las circunstancias médicas, pueden desarrollar un tipo de empleo pero no otro.

«En materia de pensiones antes había una regulación muy abrupta: o trabajo o pensión y con la reforma y desde la voluntariedad hemos hecho que este tráfico sea más flexible, desde la voluntariedad. Pues lo mismo con la incapacidad temporal», ha detallado.

De esta manera, la ministra ha puesto algunos ejemplos: «Hay procesos como el de quien esté saliendo de un tratamiento de cáncer que quizás, desde la voluntariedad y desde la garantía de su salud, desde la seguridad, pueda incorporarse a trabajar, haciendo una incapacidad temporal que no sea estar de alta o estar de baja», ha insistido.