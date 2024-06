Los abogados de ERC entran los escritos para que se aplique la amnistía a las 37 causas que afectan dirigentes del partido

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Les defensas jurídicas de ERC han empezado a entrar a partir de las 9 horas de este martes todos los escritos pidiendo que se aplique la ley de amnistía para cerrar las 37 causas que afectan a dirigentes del partido. Una vez publicada la ley en el BOE, a primera hora de hoy, Esquerra ha activado a sus abogados para acelerar la aplicación de la norma.

Entre la cuarentena de dirigentes republicanos que esperan quedar amnistiados hay nombres como el de la secretaria general de ERC, Marta Rovira -exiliada en Suiza, y ahora con funciones de presidenta, después de la dimisión ayer de Oriol Junqueras-; Ruben Wagensberg -también en Suiza; Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga, Marta Molina, el mismo Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell o Dolors Bassa.

En declaraciones en TV3, Wagensberg ha apuntado que la amnistía se tendría que aplicar de manera «inmediata», a pesar de admitir que los jueces intentarán «poner pegas». «Es una causa que explica muy bien la causa general contra el independentismo, y les sirve muy bien para boicotear de momento la aplicación de la amnistía». El diputado, exiliado en Ginebra por la causa del Tsunami, ha subrayado que precisamente los han imputado terrorismo por intentar frenar la aplicación de la amnistía.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la ley de amnistía a los encausados del proceso. Este era el último paso administrativo que faltaba para permitir la entrada en vigor la norma, aprobada en el Congreso el pasado 30 de mayo. Desde este momento, la aplicación real de la amnistía queda en manos de los jueces con causas ligadas al proceso, que disponen de dos meses para decidir si lo aplican o no.

En caso de duda, tienen la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales a la justicia europea. Si no optan por esta estratagema, los jueces podrán dictar «el levantamiento inmediato» de las medidas cautelares que pesan contra los investigados, así como la extinción de las órdenes de detención internacionales y estatales.

Los escritos de Junqueras, Romeva, Forcadell y Bassa son muy breves y simplemente recuerdan que los hechos por los cuales fueron condenados por el Tribunal Supremo son plenamente amnistiables, y por eso piden que finalice la inhabilitación.

Con respecto a Marta Rovira, los abogados recuerdan que sólo está investigada en el Supremo por un delito de desobediencia en los preparativos del referéndum del 1-O. No obstante, como ella ya no es diputada, y por lo tanto no es aforada, este delito se tendría que juzgar en la Audiencia de Barcelona. Es un caso similar al de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, también inicialmente exiliada e investigada por desobediencia, y que la Audiencia archivó a petición de la fiscalía.

Por eso, pide al magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena que deje sin efecto la orden estatal de detención contra Rovira, que declare el sumario concluido y lo eleve a la sala de lo penal del mismo Supremo, que se tendría que inhibir en favor de la Audiencia de Barcelona. Esta última, tendría que aplicarle la ley de amnistía a la líder de ERC, según los letrados de Rovira.

El abogado del diputado Rubén Wagensberg, exiliado en Suiza desde hace unos meses, pide a la magistrada instructora del Tribunal Supremo del ‘caso Tsunami Democràtic’, Susana Polo, que archive la causa contra él.

En el caso de Josep Maria Jové, el diputado de ERC está pendiente de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los preparativos del 1-O junto con el actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Los tres fueron arrestados el 20-S del 2017.

De la treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos de Exteriores y del 1-O, hay nuevo ERC, como los mismos Junqueras, Romero y Bassa así como Aleix Villatoro, Josep Ginesta y varios exdelegados de la Generalitat en el exterior.

El exsíndico electoral Marc Marsal ha pedido al juzgado penal número 11 de Barcelona que también archive su causa. Marsal y los otros síndicos fueron absueltos inicialmente, pero la Audiencia de Barcelona obligó a repetir el juicio, que todavía no se ha vuelto a celebrar.

