Felipe VI sanciona la Ley de Amnistía, que se publicará en el BOE de manera «inminente»

Felipe VI ya ha sancionado y enviado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez (PSC) la ley de amnistía para que así pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha adelantado El Confidencial. De hecho, la Zarzuela seguía esperando este viernes que la Moncloa diera este paso después de que el Congreso de los Diputados aprobara la ley el pasado día 30, pero no ha sido hasta pasadas las elecciones europeas de este domingo cuando se ha llevado a cabo el trámite.

El primero en firmar el documento es el presidente del Gobierno -en este caso, Pedro Sánchez- y después lo hace el jefe del Estado -Felipe VI-. De hecho, este procedimiento no se ha llevado a cabo de manera exclusiva para tratar la Ley de Amnistía, si no que se trata de un trámite que sucede con todas las leyes. Por esta razón, es el Rey el que tiene la última palabra y decide si «sanciona», o sea, aprueba o no la ley.

