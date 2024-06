Les llamamientos contra la ultraderecha y la política doméstica dominan los últimos mensajes del partidos para el 9-J

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Les llamamientos contra el avance de la ultraderecha o contra los discursos belicistas de los grandes partidos y los mensajes en clave doméstica han dominado los últimos mítines de la campaña electoral para el Parlamento Europeo del próximo domingo.

Mientras Pedro Sánchez ha ironizado sobre la rebaja de expectativas del PP en la recta final de la carrera, Alberto Núñez Feijóo ha reclamado el voto para estar más cerca de cambiar el gobierno en España.

Ciutadans ha criticado el uso de unos y otros de la «política del barro», mientras que los partidos independentistas han defendido la ley de amnistía y poder volver a Cataluña «con la cabeza alta», en palabras de Toni Comín. También han prometido impulsar la autodeterminación dando «un paso más» en Europa, según Diana Riba.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha cerrado la campaña en Fuenlabrada, donde ha animado a los ciudadanos a «darse el gusto» de ver cómo Feijóo y Abascal pierden las elecciones y a dar respuesta a las urnas a la conjunción de la derecha y la ultraderecha.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha transmitido en cambio desde Barcelona un mensaje de cariz doméstico y ha recetado «mucha paciencia» de cara a la constitución del Parlamento del lunes, el día siguiente de las elecciones europeas.

PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha optado por el mensaje local en el punto y final de la campaña de las elecciones europeas en Valencia. «Si queréis que el domingo estemos más cerca de cambiar el gobierno de España, votáis el PP», ha afirmado.

También ha pedido ir a las urnas «para que Europa sepa que Sánchez sólo actúa en su propio nombre y para él mismo». «Si no queréis que gane la corrupción, votad el PP; si no queréis que Sánchez se refuerce, votad el PP», ha afirmado.

Ciudadanos

Ciutadans vive una situación complicada después de las últimas derrotas que los han dejado sin representación ni al Congreso de los Diputados ni al Parlament de Catalunya.

Bien consciente de la situación, el candidato para las europeas, Jordi Cañas, ha dicho desde Madrid que conseguir escaños en la eurocámara supondrá «el renacimiento» del partido. Cañas también ha acusado al resto de formaciones políticas, en especial PP y PSOE, de tratar a los electores «como niños» con la «política del barro».

Comunes

El candidato de los Comunes a las elecciones europeas, Jaume Asens, ha puesto el punto final a la campaña electoral animando a los votantes progresistas a acudir en las urnas para «frenar la derecha y la ultraderecha».

En un mitin delante de unas 350 personas en el parque de la España Industrial de Barcelona, Asens ha apuntado que la Unión Europea se encuentra en una encrucijada «histórico» y ha subrayado la importancia del voto que da espacio «en la Europa verde», que «defiende la libertad» y que es «contraria al odio».

Podemos

Podemos ha blandido la bandera del 'no a la guerra' en el acto final de la campaña en Madrid. La cabeza de lista del partido, Irene Montero, ha apelado al voto de los «idealistas que no se resignan» a no hacer nada para cambiar «un mundo injusto y cruel» y ha pedido «votar para una Europa de paz».

La ex ministra de Igualdad ha centrado las críticas en socialistas y populares para defender que la guerra «es inevitable». «El PP y el PSOE están haciendo la misma campaña. Toca volver a salir a la calle y a las urnas y decir 'No en nuestro nombre, No a la guerra'», ha dicho Montero.

Vox

También en clave doméstica, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aconsejado a Feijóo, que deje de hacer el llorica» porque no gobierna al estado español a pesar de haber ganado las elecciones generales del año pasado. «Ya queda mal», le ha reprochado en el acto de final de campaña de las elecciones europeas en Fuenlabrada (Madrid).

El candidato el partido para el 9-J, Jorge Buxadé, ha reiterado, a su vez, la voluntad de combatir las políticas migratorias o el pacto verde desde el Parlamento Europeo.

Juntos

Por su lado, el candidato de Juntos, Toni Comín, ha situado el 9-J como el final del exilio. «Estamos en las puertas del retorno», ha afirmado desde Cotlliure, en la Cataluña del Norte.

Comín ha dado un repaso de los últimos siete años, ha asegurado que ha habido momentos en que no ha sido fácil «mantener la posición» y ha afirmado que la verdadera «victoria» del exilio es «poder volver con la cabeza alta».

A su vez, Carles Puigdemont ha avisado de que el proceso de independencia «es irreversible» y ha hecho un llamamiento a combatir «el abstencionismo» el próximo domingo.

ERC

Finalmente, la candidata de ERC, Diana Riba, ha prometido que los republicanos darán «un paso más» después de la amnistía llevando «el derecho a la autodeterminación» a Europa.

«Somos el derecho a decidir», ha dicho en el último acto de campaña en Sant Cugat, acompañada de su marido y candidato a presidir la Comisión Europea de la Alianza Libre Europea (ALE), el republicano Raül Romeva, y la presidenta del ALE, Lorena López de Lacalle. Romeva ha avisado de que «Europa no puede vivir de espalda en las regiones sin estado» ni a las «lenguas minorizadas».

