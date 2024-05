El Fiscal General se reúne en Madrid con los fiscales catalanes para coordinar posturas ante la amnistía

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido este viernes en Madrid con el fiscal superior de Cataluña, los responsables del ministerio público de las cuatro provincias catalanas y los seis cabezas de área. Según fuentes conocedoras de la cita, el encuentro tiene como objetivo hablar de cómo coordinar la aplicación de la ley de amnistía aprobada el jueves en el territorio.

Desde la Fiscalía apuntan que a la reunión no se intercambiarán borradores de documentos ni elementos similares. «Son reuniones para coordinar la actuación de la fiscalía a todos los órdenes jurisdiccionales y a todas las instancias», agregan. Ayer, el fiscal general se reunió con otros organismos como el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Con la ley de amnistía ya aprobada y pendiente de ser ratificada por el rey y publicada en el BOE, el Fiscal General se ha reunido también con la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. Ambos organismos tienen abiertas causas relacionadas con el proceso que se ven afectadas de lleno por el redactado de la ley. Les reuniones se han producido a puerta cerrada en la sede de la fiscalía, donde esta mañana se han reunido algunos medios de comunicación pendientes de la llegada de los fiscales.

La reunión de García Ortiz con la cúpula fiscal del Estado llegar en un momento en el cual la aprobación de la amnistía a los encausados del proceso abre una serie de posibilidades jurídicas inciertas por la falta de precedentes de una iniciativa de este tipo. Según explica a la ACN el abogado Ramon Setó -que defiende a algunos exdirigentes investigados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona- hay trámites previsibles, pero otros que no lo son tanto y que dependerán de cada juzgado. Él y otros letrados prevén que buena parte de los jueces presenten cuestiones a tribunales superiores.

El camino de la aplicación

Según Setó, las defensas de todos los potenciales amnistiables tendrían que pedir al juzgado o tribunal correspondiente que se los aplique la ley antes de dos meses. Ante la petición, los magistrados tienen varias opciones, algunas de ellas compatibles entre sí, pero pueden variar el orden cronológico. Así, los juzgados tendrían que trasladar la petición de las defensas a las acusaciones, sea la fiscalía, acusación particular, como en el caso de policías lesionados, o acusación popular, como algunas entidades o Vox.

Antes de trasladar la petición a las acusaciones, paralelamente o después, los jueces podrían alegar que tienen dudas sobre la aplicación de la ley y, por lo tanto, podrían presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El TC puede tardar algunos meses en responder, pero nadie descarta que pueda tardar más, recordando que el PP ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

Con respecto al TJUE, puede tardar más de un año. La afectación que estos recursos al TC o al TJUE tengan sobre la ley son diferentes, según el tipo de causa y el momento procesal en el cual se encuentren. En los casos que están en plena instrucción, la situación puede variar bastante. Algunos juristas opinan que se podrían seguir practicando diligencias durante el estudio por parte del TC y del TJUE de la amnistía, siempre que no afectara a alguna medida cautelar.

En algunos casos, sin embargo, los magistrados podrían no tener ninguna duda que la amnistía no se puede aplicar, como es el caso del delito de malversación a Carles Puigdemont para el 1-O en el Tribunal Supremo o las investigaciones por terrorismo como las de la 'Operación Judas' y 'Tsunami Democràtic'. En estos casos, las medidas cautelares podrían continuar vigentes, como sería una orden de detención contra Puigdemont por el 'caso Tsunami'.

Si el caso está pendiente de juicio, Setó cree que eso paralizaría el señalamiento, que no se llevaría a cabo hasta que se sepa si la amnistía es aplicable o no. Si finalmente no se aplica, se celebraría el juicio dentro de bastantes meses, como podría ser el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en el TSJC. Si la amnistía es aplicable, el juicio no se llegaría a celebrar. Si el caso ya ha sido juzgado, pero la sentencia todavía se puede recurrir, el tribunal puede dejar la causa congelada hasta que haya resolución definitiva del TC o el TJUE.

Finalmente, si la causa ya tiene sentencia firme, la condena podría continuar vigente, aunque las defensas pueden pedir que cautelarmente se deje de aplicar la pena mientras se estudian los recursos. En todo caso, todos los expertos van con pies de plomo a la hora de vaticinar plazos y recorridos jurídicos concretos, ya que no se trata de causas judiciales ordinarias.

La amnistía ya es ordenamiento jurídico

En la misma línea se han expresado también entidades como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Su portavoz, Sergio Oliva, admitía ayer, poco después de convalidarse la ley en el Congreso, que la amnistía «ya forma parte» del ordenamiento jurídico del Estado. «Los jueces podrán aplicar directamente la ley de amnistía o bien plantear cuestiones de inconstitucionalidad o bien plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», detallaba.

Sin embargo, esta organización ve elementos de inseguridad jurídica como falta de «claridad, precisión y la tasabilidad» sobre los delitos amnistiables. Este hecho, admiten, puede complicar su aplicación en los juzgados. «El texto es perverso porque busca trasladar al Poder Judicial la decisión y la determinación de qué conductas son amnistiables con una narrativa intencionadamente confusa, ambigua y que será susceptible de variadas interpretaciones, todas potencialmente válidas,» concluyen.

