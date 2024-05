Feijóo desafía a Sánchez a someter la ley de amnistía a un referéndum: «Decidimos todos los españoles»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calentado motores por la movilización contra la ley de amnistía de este domingo reclamando al gobierno español que retire la norma pactada con los grupos independentistas y la someta a un referéndum constitucional donde puedan votar a todos los españoles.

¿«Por qué no lo someten a un referéndum y después decidimos todos si una parte es diferente y tiene más derechos que otra»?, ha dicho en un mitin en Tomelloso (Castilla-La Mancha).

Por otra parte, el líder popular ha hecho un llamamiento a los votantes «estafados por Sánchez» que apuesten por el PP a las elecciones europeas para «no repetir el error» de las elecciones generales del 23-J donde «se dividió lo que tenía que ir unido», en referencia a las fugas de voto en Vox.

El presidente popular ha pedido que el domingo se escuche en las calles de Madrid la respuesta al «gobierno de los engaños» en un discurso crítico con el jefe del ejecutivo, que considera que «no es que no merezca ser presidente, es que no se merece dedicarse a la política».

El presidente del Partido Popular ha afirmado que la mayoría de españoles «no quieren un gobierno tutelado y acondicionado desde Suiza con un mediador salvadoreño» y tampoco muchos militantes del PSOE, que no se atreven a contradecir a su secretario general.

«Les prioridades de Sánchez sabemos cuáles son: la amnistía, hacer callar a los críticos e insultar», ha resumido Feijóo, que ha reprochado al presidente español que genere crisis diplomáticas para «tapar» los problemas internos.

La intervención del presidente popular al mitin desde Castilla-La Mancha ha subrayado que los comicios europeos «van de alguna cosa más» que las instituciones comunitarias, «van responder a la mala política que está sufriendo España y de poder escuchar la ve de los españoles».

«¿Están de acuerdo con el papelote y el show que vivimos cada 24 horas? La respuesta es que no, Convoca elecciones y te diremos que no lo mereces. España no merece a un presidente como tú», ha aseverado.

El jefe de la oposición estatal ha cargado contra España e Irlanda para querer reconocer Palestina sin contar con el aval de la Unión Europea y ha recordado que en el caso de Rusia no se retiró el embajador del país a pesar de la invasión de Ucrania para no ser una decisión unánime.

«No puede ser que dos países decidan por todos». Feijóo también ha acusado a Sánchez de «dejar tiradas» las empresas españolas en Argentina por un «pique» con el presidente Javier Milei y le ha recordado que «las buenas relaciones son una obligación».

En clave europea, ha señalado las bondades de la Unión, pero también las equivocaciones: «la obsesión por la regulación», para implementar políticas «antes de tiempo» y por medidas que «se improvisan sin la reflexión necesaria».

Para la próxima legislatura, los populares han situado la necesidad de construir una política del agua para solucionar «el inmenso problema» de acceso a este recurso. «La Europa del sur está sedienta», ha dicho el líder del PP, que también ha criticado el ecologismo que «consiste en no hacer nada cuando hay problemas».

Feijóo ha pedido el voto para este 9 de junio para «no desperdiciar la oportunidad» que los españoles supere los alemanes dentro del Partido Popular Europeo de Manfred Weber. «Quien tiene más votos manda y quien tiene menos obedece», ha dicho.

