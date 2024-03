Les operadoras todavía no han recibido el comunicado judicial que da tres horas para bloquear el acceso a Telegram

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Les operadoras de telecomunicaciones todavía no han recibido el comunicado judicial de la Audiencia Nacional que da tres horas para suspender el acceso a Telegram, según han confirmado a la ACN fuentes de las compañías. Todo hace pensar que hasta que no empiece la semana no empezará a correr el plazo que ha marcado al magistrado Santiago Pedraz.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Madrid detalló que las autoridades de las islas Vírgenes no han colaborado con la investigación que buscaba información para identificar qué titulares de las cuentas han cometido las infracciones de derechos de la propiedad intelectual que han denunciado Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus.

Telegram sigue funcionando, pero que previsiblemente se irá bloqueando progresivamente ya que las compañías de telecomunicaciones están obligadas a asumir la orden de la Audiencia Nacional. El auto exige la suspensión de la red de mensajería a Vodafone, Orange, Masmóvil, Digi Spain, Telefóninca, Avatel, Adamo Telecom Iberia, Aire Networks del Mediterráneo y Procono.

En opinión del juzgado, el incumplimiento reiterado de la petición de información pedida a las Islas Vírgenes impide la continuación de la instrucción de la causa. Vista la «falta de colaboración» de las autoridades, el juez ha decidido adoptar la suspensión cautelar de la aplicación, tal como pedían las acusaciones.

A su vez, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones ha emitido un comunicado donde dice que «es muy probable que el plazo empiece a correr» el lunes 25. Los técnicos añaden que hay posibilidad de presentar recursos y que, si fuera así, la suspensión no se haría efectiva hasta el día 29.

Por otra parte, el colegio profesional ha considerado que la suspensión de Telegram no soluciona el problema, que también se puede producir a aplicaciones como WhatsApp. Además, creen que «perjudica a los que estaban haciendo un uso lícito de la aplicación» y «obliga a adoptar servicios superados» y alternativas como VPNs. «El problema no tiene solución a corto plazo, ahora sólo se pueden poner tiritas», añaden en un comunicado.