El PSOE suspende de militancia a José Luis Ábalos

La Ejecutiva del PSOE ha acordado suspender cautelarmente de militancia el exministro José Luis Ábalos, salpicado por el 'caso Koldo'. Lo ha hecho justo después de la rueda de prensa donde Ábalos ha expresado su negativa a abandonar el escaño al Congreso de los Diputados, tal como le había pedido el partido.

La dirección justifica la decisión por la vulneración de varios artículos de los estatutos de partido, que entre otros califican de falta grave el hecho de no acatar las decisiones de los órganos de la formación. «La situación producida, los hechos que lo han generado, así como la repercusión pública, exigen la adopción inmediata de las medidas oportunas contempladas a los estatutos y a las normas internas para salvaguardar la imagen del PSOE».

La resolución del PSOE recuerda que una vez analizadas las informaciones sobre el 'caso Koldo' conocidas hasta hoy la ejecutiva pidió a Ábalos que dejara el escaño en representación del PSOE, pero este no ha acatado la decisión. Por eso acuerda la apertura de un expediente disciplinar en Ábalos y «suspender cautelarmente de militancia» al exministro, hecho que «deja sin efecto los derechos y deberes del afiliado».

También establece que si se prueban las faltas del exministro se suspenderá definitivamente su militancia e implicará su inhabilitación para representar al PSOE en cargos públicos y orgánicos. El PSOE designa como instructor del expediente a Alberto Cachinero Capitán, un abogado y militante socialista.

Todo después de que Ábalos ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso para anunciar que no dejará su escaño, como le reclamó ayer el PSOE, y se mantendrá como diputado sin partido en el Grupo mixto. El exdirigente socialista se desmarca así del ultimátum de su partido, que le dio 24 horas para dejar el acta que obtuvo por Valencia en las elecciones del 23-J.

«He decidido hacer caso a los que me quieren» que «me han pedido con sinceridad que siga adelante, no me rinda y defienda mi honorabilidad», ha dicho, porque «no puedo acabar mi carrera política como uno corrupto, cuando soy inocente». El exministro ha recordado que «no está acusado de nada», ni forma parte de la investigación, ni ha tenido «ningún enriquecimiento ilícito».