Condenada a medio año de prisión por insultar y vejar a una mujer transgénero que no se había operado

La Audiencia de Barcelona ha condenado a una mujer a medio año de prisión e inhabilitación por ejercer ningún oficio docente, deportivo o de ocio por haber criticado y denigrado públicamente en Twitter a una persona transgénero que se siente mujer aunque no se ha hecho la operación de reasignación genital. Además, también publicó otros mensajes contra el colectivo transgénero que no se operaba. La acusada aceptó los hechos y la pena de prisión, que se suspenderá si sigue un curso de igualdad de trato y no discriminación.

Según aceptó la acusada, el 25 de febrero del 2020, con el afán de humillar a la víctima, le negó el género de mujer con el que se identifica, ya que no se ha sometido a una intervención quirúrgica de reasignación genital. Así, la despreciaba por este decisión y publicó en su perfil de Twitter una foto de cuerpo entero de la víctima dónde decía: «Prototipo de maricón con tetas. No soporta que yo sea mujer y me tiene una tirria patológica».

Eso hizo público por el entorno social y laboral de la víctima que se identificaba como mujer a pesar de haber nacido hombre y no haberse operado, cosa que muchas personas desconocían. Esta intención de ridiculizarla generó en la víctima un sentimiento de humillación y dañó su dignidad.

Además, la acusada manifestaba esta animadversión hacia las personas transgénero en varias cuentas en Facebook e Instagram. Twitter le suspendió la cuenta por infringir las normas de uso entre febrero y octubre del 2020. Desde esta cuenta abierta repetidamente negaba a las personas transgénero sin reasignación genital el género con el que se identifican.

La mayoría de críticas van dirigidas a las personas que se identifican como mujeres, calificándolas de «travestis» u hombres y mujeres lesbianas con pene. También dijo que solo existen hombres y mujeres, que solo hay dos sexos, el transgenerismo no es biológico y que las mujeres trans «ahora son travestis». También dijo que este colectivo le provoca «asco infinito».

La fiscalía le pedía inicialmente un año y diez meses de prisión, mientras que la acusación particular le pedía hasta seis años de prisión, y la defensa pedía la absolución. A raíz del pacto y de la aceptación de los hechos, la Audiencia ha condenado a la mujer a seis meses de prisión y 720 euros de multa por un delito contra los derechos fundamentales y la integridad moral, tres años y medio de inhabilitación para ejercer ningún oficio o profesión relacionada con el ámbito docente, deportivo o de ocio, prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante dos años, y una indemnización de 3.850 euros. La pena de prisión se suspende si durante los próximos dos años no comete ningún otro delito, paga la indemnización y realiza un curso de igualdad de trato y no discriminación.