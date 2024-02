Getafe: Muere un menor de 14 años tras tomar una bebida energética con dos gramos de cocaína rosa 'tusi'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un joven de 14 años ha fallecido por intoxicación después de ingerir una lata de Red Bull que contendría unos dos gramos de la conocida como 'cocaína rosa' o 'tusi', una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis, han informado fuentes del entorno de la víctima, policiales y de Emergencias Comunidad de Madrid.

Los hechos se produjeron sobre las 23.00 horas del pasado viernes en los alrededores de la estación del metro de Los Espartales, en Getafe, cuando el chico, vecino de Majadahonda, y dos amigos quedaron con otros jóvenes que habían conocido en la red social de Instagram. Al parecer, estos últimos habrían llevado la mencionada droga.

Si bien las primeras informaciones apuntaban a que estos jóvenes le habían echado dos gramos de 'tusi' en una lata de bebida energética sin que el menor se percatase, los amigos que se encontraban allí presentes han declarado que el fallecido sí llegó a tomar cocaína voluntariamente, según han afirmado fuentes policiales consultadas por El Mundo.

De igual forma, la Policía Nacional ha señalado que no existen indicios de que el menor fuera drogado por otra persona de manera inconsciente, sino que las pesquisas indican que ingirió la sustancia estupefaciente por su propia voluntad. No obstante, por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

En todo caso, a los pocos minutos de tomarla, el chico perdió el conocimiento, cayó a plomo y sufrió una intoxicación mortal por la ingesta de la referida droga letal. Según el relato de los testigos, algunos jóvenes huyeron por el metro y colgaron un vídeo en las redes sociales contando su «hazaña» y mofándose del menor. Las supuestas imágenes ya han sido borradas.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y sanitarios, aunque fuentes del Summa 112 han confirmado que el adolescente sufrió una parada cardiorrespiratoria y, pese a los intentos de reanimación, los efectivos solo pudieron confirmar el fallecimiento. Los agentes están investigando a todos los que se encontraban presentes en el lugar para esclarecer las circunstancias del suceso y averiguar de quién era la droga que consumió el menor.

Los padres del fallecido habrían sido informados de que se investiga lo sucedido como un presunto delito de homicidio y desde el entorno familiar desmienten de forma categórica que el menor consumiera drogas «ni ese día ni ninguno». El joven, de nacionalidad española, fue enterrado este domingo. El asunto se pondrá en manos del fiscal de Menores, quien tomará declaración a los involucrados en el caso y decidirá sobre las investigaciones a realizar.