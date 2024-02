Planas descarta problemas de abastecimiento de alimentos por las protestas en el campo

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha descartado este lunes que pueda haber problemas al suministro de comida por las protestas en el campo. «El abastecimiento alimentario está absolutamente asegurado, no hay problema», ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio donde ha añadido que el reto es mantener la cantidad, la calidad y precio «razonable» de los productos que llegan a los consumidores. A pesar de reconocer que la situación del sector no tiene una «solución fácil», ha admitido que comparte el 90% las reclamaciones de los agricultores. Sin embargo, ha resaltado que todavía no se sabe cuándo empezará a aplicarse la eliminación del IVA en el aceite de oliva pactada con Junts y ha avisado de que este alimento seguirá caro mientras no se incremente la producción.

«Estamos en un momento de cambio profundo a la forma de funcionar y de producir, pero lo más importante es escuchar en el campo y dar soluciones», ha defendido al ministro en una entrevista en catalán y castellano. Para Planas, el gobierno español ha hecho importantes pagos para hacer frente a este momento «particularmente complicado» con protestas que se han extendido desde Francia hasta España.

Sobre la amnistía, Planas ha dicho que está convencido de que ha «posibilitado» y que la ley se aprobará. En este sentido, ha dicho que se tendrá mayoría y apoyo constitucional a la norma. Preguntado por si en Cataluña hubo terrorismo durante el proceso, ha remarcado que él no es juez, pero ha dicho que el terrorismo es una cosa «claramente diferente» a lo que se vivió en los años antes y después del referéndum del 1-O.